TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±rken o FenerbahÃ§eli oyuncu da Reina'daymÄ±ÅŸ

Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan biri olan Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda olay yerinde olan KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nde yer alan FenerbahÃ§e'den Jantel Lavender, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÃœ'den Chelsea Gray da iyi olduklarÄ±nÄ± belirten mesaj yolladÄ±.

Ä°stanbul'daki Reina'ya yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda basketbol yaÅŸamlarÄ±nÄ± Türkiye'de sürdüren üç ünlü oyuncunun da orada olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'den Jantel Lavender, YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray, saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mekanÄ±n yanÄ±ndaki gece kulübünde olduklarÄ±nÄ± söylediler.

DIÅžARI ÇIKARILMAMIÅžLAR

AP'ye konuÅŸan üç oyuncu, saldÄ±rÄ±yÄ± öÄŸrenince çok korktuklarÄ±nÄ± belirtirken, bir süre kulüpten dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmalarÄ±na izin verilmediÄŸini ifade ettiler.Üç oyuncu da yaz aylarÄ±nda WNBA takÄ±mlarÄ±ndan Los Angeles Sparks'ta forma giyiyor. Twitter hesabÄ±ndan yaÅŸadÄ±klarÄ± olayla ilgili bilgi veren Essence Carson, iyi olduklarÄ±nÄ± da belirtti.