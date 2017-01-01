Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 17:44

TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±rken o FenerbahÃ§eli oyuncu da Reina'daymÄ±ÅŸ


Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan biri olan Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda olay yerinde olan KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nde yer alan FenerbahÃ§e'den Jantel Lavender, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÃœ'den Chelsea Gray da iyi olduklarÄ±nÄ± belirten mesaj yolladÄ±.

Ä°stanbul'daki Reina'ya yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda basketbol yaÅŸamlarÄ±nÄ± Türkiye'de sürdüren üç ünlü oyuncunun da orada olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'den Jantel Lavender, YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray, saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mekanÄ±n yanÄ±ndaki gece kulübünde olduklarÄ±nÄ± söylediler.

DIÅžARI ÇIKARILMAMIÅžLAR

AP'ye konuÅŸan üç oyuncu, saldÄ±rÄ±yÄ± öÄŸrenince çok korktuklarÄ±nÄ± belirtirken, bir süre kulüpten dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmalarÄ±na izin verilmediÄŸini ifade ettiler.Üç oyuncu da yaz aylarÄ±nda WNBA takÄ±mlarÄ±ndan Los Angeles Sparks'ta forma giyiyor. Twitter hesabÄ±ndan yaÅŸadÄ±klarÄ± olayla ilgili bilgi veren Essence Carson, iyi olduklarÄ±nÄ± da belirtti.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.