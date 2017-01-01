Futbolcu Sefa BoydaÅŸ arkadaÅŸÄ±na attÄ±ÄŸÄ± mesajda saldÄ±rÄ±nÄ±n iÃ§ine doÄŸduÄŸunu yazmÄ±ÅŸ

Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa BoydaÅŸ, Reina'da yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± anlatarak, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi arkadaÅŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada saldÄ±rÄ±nÄ±n iÃ§ine doÄŸduÄŸunu yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°stanbul Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda gece kulübünde bulunan Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa BoydaÅŸ, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± BBC Türkçe'ye anlattÄ±. Sefa, "Ä°nsanlar saÄŸa sola kaçÄ±ÅŸÄ±yordu. VurulanlarÄ± bÄ±rakÄ±n, bayÄ±lanlar da oldu olduÄŸu yerde. KÄ±z arkadaÅŸÄ±m da bayÄ±ldÄ±. SÄ±rtÄ±ma alÄ±p koÅŸtum" diyerek anlattÄ±.

"ALLAH KURTARDI"

"Saat itibariyle en kalabalÄ±k saatlerdi. Ä°çerisi bayaÄŸÄ± kalabalÄ±ktÄ±" diyen BoydaÅŸ, arkadaÅŸÄ±yla bu tür bir olayÄ±n olma ihtimali konuÅŸtuklarÄ±nÄ± söyleyerek, "Reina'da her ÅŸey içime doÄŸmuÅŸtu ve Allah kurtardÄ±'' dedi.

"HEMEN ÇIKAMADIK"

BoydaÅŸ ayrÄ±ca "Oradan hemen çÄ±kamadÄ±k, kimse çÄ±kamadÄ±. Polisler çok hÄ±zlÄ± geldi ve herkesi kontrol altÄ±na aldÄ± ve konuÅŸabilenlerin ifadesini aldÄ±" dedi.

Ä°ÇÄ°NE DOÄžMUÅž

ArkadaÅŸÄ±yla Whatsap konuÅŸmasÄ± ortaya çÄ±kan genç futbolcu, mesajlaÅŸmada saldÄ±rÄ±nÄ±n içine doÄŸduÄŸunu ve ucuz kurtulduÄŸunu söylüyor.