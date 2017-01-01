Gece kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da gÃ¼mrÃ¼k firmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸana silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bir gÃ¼mrÃ¼k firmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir gümrük firmasÄ± çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Ä°ÅŸ arkadaÅŸÄ±yla eÄŸlenmek için gece kulübüne giden ÅŸahsÄ±n cenazesi memleketine gönderildi.

GÜMRÜK FÄ°RMASI ÇALIÅžANI

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin kimlikleri tespit edilmeye devam ediyor. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸi arasÄ±nda gece kulübüne eÄŸlenmek için giden bir gümrük firmasÄ± çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n da olduÄŸu öÄŸrenildi.

MEMLEKETÄ°NE GÖNDERÄ°LDÄ°

ArkadaÅŸÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kutlamak için gece kulübüne giden 32 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Kaya'nÄ±n saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Kaya'nÄ±n cenazesi, AdlÄ± TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.