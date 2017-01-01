Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 18:50

HarÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±kartmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken saldÄ±rÄ±nÄ±n kurbanÄ± oldu


TÃ¼rkiye'ye okumak iÃ§in gelen IraklÄ± Jalal Abbas isimli genÃ§ dÃ¼n gece yaÅŸanan saldÄ±rÄ± da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda Türkiye'ye üniversite okumak için gelen IraklÄ± Jalal Abbas isimli genç de hayatÄ±nÄ± kaybetti.

TÜRKÄ°YE'DE ÜNÄ°VERSÄ°TE OKUYORDU

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin kimlikleri tespit ediliyor. KimliÄŸi tespit edilenler arasÄ±nda Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduÄŸu öÄŸrenildi. IraklÄ± Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öÄŸrenci olduÄŸu ve yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi.

 

 

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