HarÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±kartmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken saldÄ±rÄ±nÄ±n kurbanÄ± oldu

TÃ¼rkiye'ye okumak iÃ§in gelen IraklÄ± Jalal Abbas isimli genÃ§ dÃ¼n gece yaÅŸanan saldÄ±rÄ± da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda Türkiye'ye üniversite okumak için gelen IraklÄ± Jalal Abbas isimli genç de hayatÄ±nÄ± kaybetti.

TÜRKÄ°YE'DE ÜNÄ°VERSÄ°TE OKUYORDU

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin kimlikleri tespit ediliyor. KimliÄŸi tespit edilenler arasÄ±nda Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduÄŸu öÄŸrenildi. IraklÄ± Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öÄŸrenci olduÄŸu ve yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi.