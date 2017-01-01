Reina'daki saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in eÄŸlenceye Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ± arasÄ±nda sayÄ±lan Reina'da gerÃ§ekleÅŸen silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin pasaport kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°stanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'ya uzun namlulu silahlarla saldÄ±rÄ± düzenlendi.SaldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 4'ü aÄŸÄ±r 65 kiÅŸi de yaralandÄ±. Terörist olayÄ±n ardÄ±ndan kaçarken, arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. SaldÄ±rganlarÄ±n yabancÄ± uyruklu olduÄŸu belirtilirken, saldÄ±rÄ±yÄ± planlayan teröristin Türkiye'ye giriÅŸinde çekilen pasaport kontrolü fotoÄŸraflarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.