Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 19:17

Reina'daki saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±


YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in eÄŸlenceye Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ± arasÄ±nda sayÄ±lan Reina'da gerÃ§ekleÅŸen silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin pasaport kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'ya uzun namlulu silahlarla saldÄ±rÄ± düzenlendi.SaldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 4'ü aÄŸÄ±r 65 kiÅŸi de yaralandÄ±. Terörist olayÄ±n ardÄ±ndan kaçarken, arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. SaldÄ±rganlarÄ±n yabancÄ± uyruklu olduÄŸu belirtilirken, saldÄ±rÄ±yÄ± planlayan teröristin Türkiye'ye giriÅŸinde çekilen pasaport kontrolü fotoÄŸraflarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.