SaldÄ±rÄ±da niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±n Beraber gittiÄŸimiz yerden sensiz geri dÃ¶nÃ¼yorum

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ndeki silahlÄ± saldÄ±rÄ±da niÅŸanlÄ±sÄ± Mustafa Sezgin Seymen'i kaybeden genÃ§ kadÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Ä°stanbul'da Reina'ya düzenlenen saldÄ±rÄ± sonucu, Trabzonlu Mustafa Sezgin Seymen hayatÄ±nÄ± kaybetti. NiÅŸanlÄ±sÄ±yla birlikte gittiÄŸi gece kulübünde hain kurÅŸunlarÄ±n hedefi olan Seymen'in bir akrabasÄ±nÄ±n da 1995 yÄ±lÄ±nda teröristlerle girdiÄŸi çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olduÄŸu öÄŸrenildi. SaldÄ±rÄ±da yaralanan Seymen'in niÅŸanlÄ±sÄ± Sezen Arseven'in yazdÄ±ÄŸÄ± mesaj ise okuyanlarÄ± aÄŸlattÄ±.

GEÇTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z AYLARDA NÄ°ÅžANLANMIÅžLAR

Ä°stanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in Trabzon'un Sürmene ilçesi doÄŸumlu olduÄŸu öÄŸrenildi. AcÄ±lÄ± haber ilçenin Seymenli Mahallesi'nde yaÅŸayan baba Sezgin ve anne Sahime Seymen'e sabahÄ±n erken saatlerinde verildi. 32 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Sezgin Seymen'in geçtiÄŸimiz aylarda Sezen Arseven niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

NÄ°ÅžANLISI DA YARALANDI

YÄ±lbaÅŸÄ±nda eÄŸlenmek için ngece kulübüne giden Seymen'in niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n da saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±. Bugün saat 16.30 uçaÄŸÄ±yla Ä°stanbul'dan Trabzon'a getirilecek olan Seymen'in cenazesi, yarÄ±n memleketi Sürmene ilçesinde topraÄŸa verilecek.

22 YIL SONRA YÄ°NE TERÖR!

Öte yandan, Seymen ailesini ikinci defa terör acÄ±sÄ± vurdu. 1995 yÄ±lÄ±nda Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiÄŸi çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Jandarma Komando AsteÄŸmen Ali Ä°hsan Seymen'in (23) Mustafa Sezgin Seymen ile akraba olduklarÄ± öÄŸrenildi.

"ARTIK BÄ°Z RESÄ°MLERDE KALDIK"

Mustafa Sezgin Seymen'in niÅŸanlÄ±sÄ± Sezen Arseven de saldÄ±rÄ± sonucu yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lanlar arasÄ±ndaydÄ±. SaldÄ±rÄ±da niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± kaybeden Arseven, duygusal bir mesaj paylaÅŸarak 'Beraber gittiÄŸimiz yerden sensiz dönüyorum, bana en güzel bakanÄ±m... EÅŸimi, hayat arkadaÅŸÄ±mÄ±, sevdiÄŸimi, aÅŸkÄ±mÄ± kaybettim' dedi.