Reina'daki saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden yabancÄ± uyruklu vatandaÅŸlarÄ±n kimlikleri belli oldu

Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼nde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 5 yabancÄ± uyruklu vatandaÅŸÄ±n bulunduÄŸu sÃ¶yleniyor.

Reuters'Ä±n haberine göre Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±da Ä°srailli bir kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu. Ä°srail medyasÄ±nda yer alan haberlere göre saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 19 yaÅŸÄ±ndaki Leanne Nasser adlÄ± Ä°srailli'nin üç arkadaÅŸÄ±yla birlikte Reina'da olduÄŸu belirtildi. Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, kabine toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilerken, yaralÄ±lara da acil ÅŸifalarÄ±nÄ± iletti.

IRAKLI BÄ°R ÖÄžRENCÄ° DE BULUNUYOR

KimliÄŸi tespit edilenler arasÄ±nda Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduÄŸu öÄŸrenildi. Ä°HA'nÄ±n haberine göre IraklÄ± Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öÄŸrenci olduÄŸu ve yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi.

BÄ°R LÜBNAN VATANDAÅžI HAYATINI KAYBETTÄ°

Ä°stanbul'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kayÄ±p olduÄŸu bildirilen Lübnan vatandaÅŸÄ± Elias Wardini'nin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi açÄ±klandÄ±. Reuters'Ä±n Lübnan televizyon kanalÄ±ndan aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre ailesi, Wardini'nin öldüÄŸüne dair resmi olarak bilgilendirildiklerini kaydetti. Öte yandan bir baÅŸka LübnanlÄ± vatandaÅŸÄ±n daha saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ailesi tarafÄ±ndan doÄŸrulandÄ±.