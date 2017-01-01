Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 19:36

Gece kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme


Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼nde dÃ¼n akÅŸam dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda yeni bir geliÅŸme ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Emniyet birimlerinin derinleÅŸtirdiÄŸi soruÅŸturmada bölgedeki tüm güvenlik kameralarÄ± incemeleye alÄ±ndÄ±.Ä°stanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kiÅŸiyi öldüren teröristin saat 01:15'te mekana silahla geldiÄŸi ve içeriden 01:22'de çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ä°çeride 7 dakika kalan terörist 700 kiÅŸiye rast gele ateÅŸ etti.

Ä°ÇERDE 7 DK KALMIÅž

CNN Türk Muhabiri Hakan Tunç'un aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, terörist mekana girerken bir ÅŸarjör harcadÄ±. KapÄ±da görevli bir polisi ÅŸehit ettikten sonra güvenlik görevlilerine ve etrafa rast gele ateÅŸ açtÄ±. Ä°çeriye girdikten sonra 7 dakika kalan terörist kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirerek olay yerinden kaçtÄ±. Emniyet birimlerinin derinleÅŸtirdiÄŸi soruÅŸturmada bölgedeki tüm güvenlik kameralarÄ± incemeleye alÄ±ndÄ±. Silah ve mermilerle ilgili de balistik çalÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.

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Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

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