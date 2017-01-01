Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 20:10

Hain saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± bÃ¶yle kutladÄ±lar


Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in giden kiÅŸiler, hain saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi binlerce fotoÄŸraf Ã§ekilip Reina VIP yer bildiriminde bulundular.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ortaköy semtindeki Reina gece kulübünde yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi dün gece kana bulandÄ±! Kulüpte dün gece 700-800 civarÄ± kiÅŸi olduÄŸu öÄŸrenilirken, aralarÄ±ndan 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti; 65 kiÅŸi yaralandÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamaya 21 ÅŸehidin kimliÄŸi belirlendi. 16'sÄ±nÄ±n yabancÄ± uyruklu, 5'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olduÄŸu açÄ±klandÄ±.

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.