Hain saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± bÃ¶yle kutladÄ±lar

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in giden kiÅŸiler, hain saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi binlerce fotoÄŸraf Ã§ekilip Reina VIP yer bildiriminde bulundular.
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ortaköy semtindeki Reina gece kulübünde yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi dün gece kana bulandÄ±! Kulüpte dün gece 700-800 civarÄ± kiÅŸi olduÄŸu öÄŸrenilirken, aralarÄ±ndan 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti; 65 kiÅŸi yaralandÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamaya 21 ÅŸehidin kimliÄŸi belirlendi. 16'sÄ±nÄ±n yabancÄ± uyruklu, 5'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olduÄŸu açÄ±klandÄ±.