Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 20:14

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve bakanlar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ± hastanede ziyaret etti


DÃ¼n gece Ä°stanbul'un gÃ¶zde gece kulÃ¼plerinden Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ± ziyaret eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve bakanlar, ailelerle sohbet edip geÃ§miÅŸ olsun dileklerini ilettiler.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ortaköy'de, yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde, bir gece kulübüne düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ± tedavi gördüÄŸü Ulus'taki özel hastanede ziyaret etti. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a yaralÄ±larÄ± ziyaretinde, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya da eÅŸlik etti.

"BUNUN DA ÜSTESÄ°NDEN GELECEÄžÄ°Z"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ziyareti sÄ±rasÄ±nda yaralÄ± ve aileleriyle sohbet etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n olayÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu hatÄ±rlÄ±yor musun? ÅŸeklinde soru sorduÄŸu bir yaralÄ±, "Hepsi çok hÄ±zlÄ± geçti, silah sesini duyduk, anÄ±nda yere indik." ÅŸeklinde cevap verdi. ArdÄ±nda YÄ±ldÄ±rÄ±m aileye yönelerek, "Allah korusun, beterinden saklasÄ±n, hem sizi, hem ülkemizi, hem milletimiz... BunlarÄ±n üstesinden geleceÄŸiz. Moralimizi bozmayacaÄŸÄ±z, teröristleri sevindirmeyeceÄŸiz." dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.