BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve bakanlar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ± hastanede ziyaret etti

DÃ¼n gece Ä°stanbul'un gÃ¶zde gece kulÃ¼plerinden Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ± ziyaret eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve bakanlar, ailelerle sohbet edip geÃ§miÅŸ olsun dileklerini ilettiler.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ortaköy'de, yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde, bir gece kulübüne düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ± tedavi gördüÄŸü Ulus'taki özel hastanede ziyaret etti. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a yaralÄ±larÄ± ziyaretinde, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya da eÅŸlik etti.

"BUNUN DA ÜSTESÄ°NDEN GELECEÄžÄ°Z"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ziyareti sÄ±rasÄ±nda yaralÄ± ve aileleriyle sohbet etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n olayÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu hatÄ±rlÄ±yor musun? ÅŸeklinde soru sorduÄŸu bir yaralÄ±, "Hepsi çok hÄ±zlÄ± geçti, silah sesini duyduk, anÄ±nda yere indik." ÅŸeklinde cevap verdi. ArdÄ±nda YÄ±ldÄ±rÄ±m aileye yönelerek, "Allah korusun, beterinden saklasÄ±n, hem sizi, hem ülkemizi, hem milletimiz... BunlarÄ±n üstesinden geleceÄŸiz. Moralimizi bozmayacaÄŸÄ±z, teröristleri sevindirmeyeceÄŸiz." dedi.