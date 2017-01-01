Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 20:09

ÃœnlÃ¼ basketbol oyuncusu Austin Daye saldÄ±rÄ±dan kÄ±l payÄ± kurtulmuÅŸ


Galatasaray Odeabank'Ä±n basketbol oyuncusu Austin Daye, yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± Reina'da geÃ§irmek iÃ§in rezervasyon yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak rezervasyonunu son dakika iptal ettiÄŸini belirtti.

Galatasaray Odeabank'Ä±n basketbol oyuncusu Austin Daye, Reina'ya yapÄ±lan hain terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda, rezervasyonunu son dakikada iptal ettiÄŸini söyledi. Daye, "Dün gece Reina'da restoranda ve gece kulübünde yaÅŸananlara hala inanamÄ±yorum. Rezervasyonum vardÄ± ve son dakikada iptal etmiÅŸtim. TanrÄ±'ya ÅŸükrediyorum ve 2017'de daha iyi, barÄ±ÅŸ içinde bir dünya için dua ediyorum. Bunu yapan teröristler insan deÄŸil, cani. DualarÄ±m bu harika ÅŸehirdeki insanlar ve saldÄ±rÄ±da zarar gören herkesle birlikte" ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.