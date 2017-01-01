ÃœnlÃ¼ basketbol oyuncusu Austin Daye saldÄ±rÄ±dan kÄ±l payÄ± kurtulmuÅŸ

Galatasaray Odeabank'Ä±n basketbol oyuncusu Austin Daye, yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± Reina'da geÃ§irmek iÃ§in rezervasyon yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak rezervasyonunu son dakika iptal ettiÄŸini belirtti.

Galatasaray Odeabank'Ä±n basketbol oyuncusu Austin Daye, Reina'ya yapÄ±lan hain terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda, rezervasyonunu son dakikada iptal ettiÄŸini söyledi. Daye, "Dün gece Reina'da restoranda ve gece kulübünde yaÅŸananlara hala inanamÄ±yorum. Rezervasyonum vardÄ± ve son dakikada iptal etmiÅŸtim. TanrÄ±'ya ÅŸükrediyorum ve 2017'de daha iyi, barÄ±ÅŸ içinde bir dünya için dua ediyorum. Bunu yapan teröristler insan deÄŸil, cani. DualarÄ±m bu harika ÅŸehirdeki insanlar ve saldÄ±rÄ±da zarar gören herkesle birlikte" ifadelerini kullandÄ±.