Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 20:54

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet Görmez, Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Teröristlerin hedefi mekanlar deÄŸil, insandÄ±r, ülkedir, millettir, insanlÄ±ktÄ±r. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez" dedi.

"VAHÅžETTÄ°R, DEHÅžETTÄ°R, CÄ°NAYETTÄ°R"

Görmez yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, "Yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde savunmasÄ±z insanlar üzerine hunharca yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ± bütün milletimizi derinden yaralamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu bir vahÅŸettir, dehÅŸettir, cinayettir ve katliamdÄ±r" ifadesini kullandÄ±.

"HEDEF TOPYEKÜN Ä°NSANLIKTIR"

"Bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± katliamÄ±n bir pazarda ve bir mabette yapÄ±lmasÄ±yla eÄŸlence yerinde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n herhangi bir farkÄ± yoktur" diyen Görmez, " Teröristlerin hedefi mekanlar deÄŸil, insandÄ±r, ülkedir, millettir ve topyekün insanlÄ±ktÄ±r. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bu gece yapÄ±lan terörü diÄŸer olaylardan ayÄ±ran tek fark toplumda fitne oluÅŸturarak yaÅŸam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmektir. Gün terörün her çeÅŸidine karÅŸÄ± milletçe kenetlenme günüdür.Hiçbir müslüman vicdanÄ±n asla kabul etmeyeceÄŸi bu katliamÄ± yapanlarÄ± ÅŸiddetle telin ediyor, hayatÄ±nÄ± kaybeden tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun" dedi.

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