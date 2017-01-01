Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 20:47

Apple CEO'su Cook'tan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±


Apple'Ä±n CEO'su Time Cook, dÃ¼n gece yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili mesaj paylaÅŸarak, TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu belirtti.

Apple CEO'su Cook, sosyal medya hesabÄ± üzerinden Türkiye'yle dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸunu ifade eden bir mesaj paylaÅŸtÄ±.Ä°stanbul'da gece yarÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonra 39 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Öte yandan saldÄ±rÄ±ya tepkiler de sürüyor.Apple'Ä±n CEO'su Tim Cook, gece yarÄ±sÄ± Reina'da gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± sonrasÄ± sosyal medya hesabÄ± üzerinden Türkçe olarak, dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Cook'un twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ÅŸöyle: "Sevgili Türkiye, acÄ±nÄ±zÄ± ve üzüntünüzü paylaÅŸÄ±yoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle."

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.