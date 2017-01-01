Apple CEO'su Cook'tan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±

Apple'Ä±n CEO'su Time Cook, dÃ¼n gece yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili mesaj paylaÅŸarak, TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu belirtti.

Apple CEO'su Cook, sosyal medya hesabÄ± üzerinden Türkiye'yle dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸunu ifade eden bir mesaj paylaÅŸtÄ±.Ä°stanbul'da gece yarÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonra 39 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Öte yandan saldÄ±rÄ±ya tepkiler de sürüyor.Apple'Ä±n CEO'su Tim Cook, gece yarÄ±sÄ± Reina'da gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± sonrasÄ± sosyal medya hesabÄ± üzerinden Türkçe olarak, dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Cook'un twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ÅŸöyle: "Sevgili Türkiye, acÄ±nÄ±zÄ± ve üzüntünüzü paylaÅŸÄ±yoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle."