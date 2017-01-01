Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 21:23

Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±


Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ortaköy'de terör saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlenen gece kulübünün güvenlik görevlisi Emrah Altun, "Ben içerideydim, Noel Baba kÄ±yafeti görmedim. DuyduÄŸum sese göre makineli tüfek vardÄ± elinde" dedi.SaldÄ±rgan kulübe girince ne yaptÄ±ÄŸÄ± sorusu üzerine Altun, "KaçtÄ±k ne yapalÄ±m, kaçtÄ±k. Åžu anda biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±yÄ±z, daha sonra arkadaÅŸlar detaylÄ± anlatÄ±r" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Altun, bir basÄ±n mensubunun ceketinin arkadan boydan boya yÄ±rtÄ±lmasÄ±nÄ± sormasÄ± üzerine müÅŸterilerin saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda kaçÄ±ÅŸmasÄ± üzerine yÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini söyledi.

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


Apple CEO'su Cook'tan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±

Apple'Ä±n CEO'su Time Cook, dÃ¼n gece yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili mesaj paylaÅŸarak, TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu belirtti.