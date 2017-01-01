DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

DiyarbakÄ±r'Ä±n ÇÄ±nar ilçesinde bir grup terörist tarafÄ±ndan Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü binasÄ±na roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldÄ±rÄ± düzenlendi. DiyarbakÄ±r'dan çok sayÄ±da ambulans istenen bölgede çatÄ±ÅŸmanÄ±n sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

ROKETATAR VE UZUN NAMLULU SÄ°LAHLARLA SALDIRI

Olay, saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda, ÇÄ±nar Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup terörist tarafÄ±ndan emniyet binasÄ±na roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±ya, polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmanÄ±n devam ettiÄŸi bölgeye DiyarbakÄ±r'dan çok sayÄ±da ambulans istendi.

GEÇTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z YIL BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI DÜZENLENMÄ°ÅžTÄ°

14 Ocak 2016 tarihinde eski emniyet binasÄ±na bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldÄ±rÄ± düzenlendi. Åžiddetli patlamada emniyet binasÄ± ve lojmanlarda büyük hasar meydana gelirken, 6 kiÅŸi ÅŸehit olmuÅŸ, 38 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.