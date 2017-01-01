Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 21:42

ÃœnlÃ¼ iÅŸ adamÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± da Reina'da hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ


LÃ¼bnanlÄ± Ã¼nlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Ä°lyas Åžami'nin kÄ±zÄ± Rita Åžami de dÃ¼n gece Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°stanbul Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren LübnanlÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 3'e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi Lübnan resmi haber ajansÄ± NNA'nÄ±n haberine göre, Heykel Müsellem ve Rita Åžami'nin, Ortaköy semtinde bir gece kulübünde yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aileleri tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±. Yerel basÄ±n, Rita Åžami'nin LübnanlÄ± ünlü iÅŸ adamÄ± Ä°lyas Åžami'nin kÄ±zÄ± olduÄŸunu duyurdu.SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden diÄŸer LübnanlÄ± Ä°lyas Vardini'nin, dün Rita Åžami ile çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi:Öte yandan, CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn'Ä±n, BaÅŸbakan Saad Hariri ile görüÅŸtüÄŸü, "LübnanlÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve emniyeti için tüm gerekli iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±" söylediÄŸi belirtildi.Bu çerçevede, Lübnan'dan yaralÄ±larÄ±n durumunu takip etmek üzere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± heyeti, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri ile yardÄ±m ve saÄŸlÄ±k heyetinin Lübnan'Ä±n ulusal havayolu ÅŸirketi ile bugün Ä°stanbul'a gideceÄŸi ifade edildi.Gün içinde, Lübnan vatandaÅŸÄ± Ä°lyas Vardini'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, dört LübnanlÄ±nÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Müsellem ve Åžami'nin isimleri ise yaralÄ±lar arasÄ±nda yer almamÄ±ÅŸtÄ±.

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