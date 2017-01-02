Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili ortaya Ã§Ä±kan detaylar kan dondurdu

Ä°stanbul Reina'daki 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± geceyle ilgili yeni bilgiler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Terör bu kez yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul’da kanlÄ± yüzünü gösterdi. Ortaköy’deki gece kulübü Reina’ya taksiyle gelen terörist, bagajdan aldÄ±ÄŸÄ± KalaÅŸnikof tüfekle çevreye rastgele ateÅŸ açarak kapÄ±ya yaklaÅŸtÄ±. Ä°lk olarak kapÄ±da 21 yaÅŸÄ±ndaki polis memuru Burak YÄ±ldÄ±z’Ä± vuran teröristin ikinci kurbanÄ±, polis memuruyla sohbet eden, bir turizm ÅŸirketinin ÅŸoförü Ayhan ArÄ±k oldu.

ÖNCE REÄ°NA'IN ÜST KATINA ÇIKMIÅž

Bu cinayetlerin ardÄ±ndan içeri giren terörist önce Reina’nÄ±n üst katÄ±na çÄ±ktÄ±. Burada alt katta eÄŸlenenlerin üzerine ateÅŸ açtÄ±ktan sonra zemin kata inerek yakÄ±n mesafeden ateÅŸ açmayÄ± sürdürdü. Polisin verdiÄŸi bilgiye göre içinde 30’ar mermi bulunan 4 ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirdi. Reina’da yeni yÄ±lÄ±n geliÅŸini kutlarken kendilerini terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda bulanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±, canlarÄ±nÄ± kurtarmak için BoÄŸaz’a atladÄ±lar.

ALTINDAKÄ° FARKLI KIYAFETLE KAÇMIÅž

Terörist, büyük bir soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla yerde yatan bazÄ± yaralÄ±larÄ±n baÅŸlarÄ±na ateÅŸ etti, daha sonra üzerindeki montu çÄ±karÄ±p, altÄ±ndaki farklÄ± bir kÄ±yafetle Reina’dan ayrÄ±lÄ±p izini kaybettirdi.

YERE DÜÅžENLERÄ°N KAFASINA ATEÅž ETTÄ°

Reina katliamÄ±ndan 15 dakika önce yaklaÅŸÄ±k 200 metre mesafede, Ortaköy MeydanÄ±’nda BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi’nin düzenlediÄŸi yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± vardÄ±. Polisler de kutlamalar nedeniyle Ortaköy’ün giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda geniÅŸ güvenlik önlemi almÄ±ÅŸtÄ±. Gece kulübündeki katliamÄ±n ardÄ±ndan yüzlerce polis olay yerine gitti. Ortaköy’ün giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±ldÄ±. Olay yerine gelen onlarca ambulans Reina’dan yaralÄ±larÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

BacaÄŸÄ±ndan yaralanan bir turist ambulansla bindirildiÄŸi esnada “Elinde uzun namlulu silah vardÄ±. Herkesin üzerine ateÅŸ ediyordu. Yere düÅŸenlerin kafasÄ±na ateÅŸ ediyordu. Ä°zdiham oldu” dedi. Yürüyerek ambulanslarÄ±n bulunduÄŸu noktaya gelen iki genç kÄ±z ise ÅŸoka girmiÅŸti. YaralÄ±larÄ±n hastaneye sevk edilmesinin ardÄ±ndan olay yeri inceleme ekipleri Reina’da inceleme baÅŸlattÄ±. Gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekiciye yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸinin bu taksi ile eÄŸlence mekanÄ±na gelmiÅŸ olabileceÄŸi ihtimali üzerinde duruyor.

SaldÄ±rÄ±yla ilgili ilk görüntü kaydÄ±, teröristin güvenlik kamerasÄ±na takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saat 01.20.50’de. Teröristle ilgili ikinci güvenlik kamerasÄ± kaydÄ± ise 01.23.00’de çekilmiÅŸ. Bu görüntülerde Reina’nÄ±n içinde hayat belirtisi yok. Ayakta kimse görünmüyor. Masalar daÄŸÄ±nÄ±k. O görüntüde terörist, sakin bir ÅŸekilde üzerindeki montu çÄ±karÄ±yor. Reina’da saldÄ±rÄ± anÄ±na iliÅŸkin bir baÅŸka görüntü de BoÄŸaz’Ä±n karÅŸÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndan Beylerbeyi’nden çekilmÄ±ÅŸ. KayÄ±tta 45 saniye boyunca silah sesleri hiç kesilmiyor. Kamera görüntüleri, saldÄ±rÄ±nÄ±n birkaç dakikayla ifade edilecek ÅŸekilde, çok kÄ±sa süre içinde baÅŸlayÄ±p bittiÄŸini gösteriyor. Polisin verdiÄŸi bilgiye göre ise saldÄ±rÄ± 15-20 dakika sürdü.

OÄžLUM 10 YILDIR ORADA GARSONDU

SaldÄ±rÄ±nÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Reina’da çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ve eÄŸlenmeye gelenlerin yakÄ±nlarÄ± Ortaköy’e akÄ±n etti. Polisin yolu kapatmasÄ± nedeniyle aile yakÄ±nlarÄ± olay yerine gidemedi. BazÄ±larÄ± polisle tartÄ±ÅŸtÄ±. Sinir krizi geçiren Fatma Geyik “Benim yeÄŸenim koruma olarak çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Olayda yara almamÄ±ÅŸ. Ancak arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n çoÄŸu ölmüÅŸ. Hepsini tanÄ±yordum. OranÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ± evimize gelip giden insanlardÄ±” dedi.

AydÄ±n Uslu ise “OÄŸlum 10 yÄ±ldÄ±r orada garsonluk yapÄ±yordu. Evde uyuyordum. AkrabalarÄ±m arayÄ±p saldÄ±rÄ±yÄ± haber verdi. Ben oÄŸlumu aradÄ±ÄŸÄ±mda ulaÅŸamadÄ±m. Åžimdi buraya geldim ama polisler hastanelere yönlendirdi” dedi. Sabah saatlerinde ise bölgeye çok sayÄ±da çevik kuvvet polisi sevk edildi. Ortaköy-Arnavutköy yolu trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.