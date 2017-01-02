O terÃ¶riste ait bulunan en net fotoÄŸraf

Yeni yÄ±lÄ±n ilk acÄ± haberi Reina'dan geldi. Reina'daki hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n zanlÄ±sÄ±na ait yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul'da yeni yÄ±l kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Reina'da düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 65 kiÅŸi yaralandÄ±. Güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan görüntülere göre terörist ateÅŸ açarak Reina'ya girdi. Ä°çeride vatandaÅŸlara kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, teröristin mont-pantolanla içeri girdiÄŸini, içeride üstünü deÄŸiÅŸtirdiÄŸi bilgisinin olduÄŸunu söyledi.

TERÖRÄ°STLE Ä°LGÄ°LÄ° DÄ°KKAT ÇEKEN DETAY

Teröristin olay yerine geliÅŸi, soÄŸukkanlÄ± tavrÄ±, ateÅŸ ederek içeri girmesi, alçak katliam sonrasÄ± üstünü deÄŸiÅŸtirip kaçabilmesi nedeniyle daha önce keÅŸif yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphesi deÄŸerlendiriliyor. Ä°lk bilgiler olay anÄ±nda teröristin yalnÄ±z olduÄŸu yönünde. Ancak planlama ve keÅŸif için yardÄ±m aldÄ±ÄŸÄ± ihtimali de araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Güvenlik uzmanlarÄ±na göre teröristin saldÄ±rÄ±dan birkaç dakika sonra üstünü deÄŸiÅŸtirip kaçabilmesi geliÅŸ ve kaçÄ±ÅŸ güzergahÄ±yla ilgili keÅŸif yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Teröristin profesyonel olduÄŸu, birkaç dakika içinde saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyip kaçabilmesinin mekanÄ±n içini biliyor olduÄŸu ihtimalini güçlendirdi.

Ortaköy'de, yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldÄ±rÄ± düzenleyen kiÅŸiye ait polisin elindeki en net fotoÄŸrafÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, kaçan saldÄ±rganÄ±n güvenlik kameralarÄ± görüntülerinden elde ettiÄŸi fotoÄŸrafÄ± basÄ±n mensuplarÄ±yla paylaÅŸtÄ±. SaldÄ±rganÄ±n kimliÄŸini tespit etmek için çalÄ±ÅŸmalar sürdürülüyor.

MOBESELER Ä°NCELENÄ°YOR

Teröristin silahÄ±nÄ± olay yerine bÄ±rakÄ±p kargaÅŸadan yararlanÄ±p kaçtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Silah ve olay yerinde bulunan boÅŸ mermi kovanlarÄ±ndan teröristin silahÄ±nÄ±n baÅŸka olaylarda kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± da belirlenecek.

MOBESE'ler, güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ± inceleniyor. Teröristin nasÄ±l kaçtÄ±ÄŸÄ±, yalnÄ±z olup olmadÄ±ÄŸÄ±, denize mi atladÄ±ÄŸÄ± yoksa kalabalÄ±ÄŸa mÄ± karÄ±ÅŸÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sorularÄ± da inceleme sonucunda yanÄ±t bulacak. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± ilk dakikalarda teröristin içeride Noel Baba ÅŸapkasÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ise Noel Baba kÄ±yafeti iddiasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde 1 kiÅŸi olduÄŸu belirtiliyor. Bir mont, palto ÅŸeklinde içeriye silahla tarayarak girmiÅŸ. Ondan sonra içeride farklÄ± bir giysiyle dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸuna yönelik bilgi var. Bilgilerin deÄŸerlendirilmesi devam ediyor. SaldÄ±rgan katilin yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor" diye konuÅŸtu.

Ä°LK ÅžÜPHELÄ° TERÖR ÖRGÜTÜ DEAÅž

Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± düzenleyen örgüt henüz belli deÄŸil. Ä°lk ÅŸüpheler terör örgütü DEAÅž üzerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

HENÜZ NETLEÅžMEDÄ°

Hükümet sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ "Örgüt konusunda emareler var ama ÅŸu örgüt diyebilecek noktada deÄŸiliz" diye konuÅŸtu.