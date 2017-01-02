Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 07:37

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ tespit

saldÄ±rgan

Yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n zanlÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

19 AralÄ±k tarihli istihbarat nedeniyle birçok ilde yapÄ±lan operasyon sonuunda 63 DEAÅž militanÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n çoÄŸunun yabancÄ± uyruklu olduÄŸu bildirildi. Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lÄ±rken görüntü incelemesinde ve yapÄ±lan istihbarat çalÄ±ÅŸmasÄ±nda teröristin DEAÅž içinde faaliyet gösteren KÄ±rgÄ±z veya Özbek olabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor. Operasyonlar DEAÅž baÄŸlantÄ±lÄ± Türk Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ± noktasÄ±nda yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

Yine yapÄ±lan istihbarat çalÄ±ÅŸmasÄ±nda kullanÄ±lan yöntem, olay yerine geliÅŸ gidiÅŸ analizinde saldÄ±rganÄ±n Atatürk HavalimanÄ±’na saldÄ±ran DEAÅž militanlarÄ±yla aynÄ± hücreden olduÄŸu ihtimali aÄŸÄ±rlÄ±k kazandÄ±.

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