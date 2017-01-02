DÃ¼nyadan TÃ¼rkiye'ye destek mesajlarÄ± gelmeye devam ediyor

Ä°stanbul OrtakÃ¶yâ€™deki gece kulÃ¼bÃ¼ Reinaâ€™ya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye dÃ¼nyadan taziye mesajlarÄ± geldi

- Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Frank-Walter Steinmeier, Ä°stanbul’un korkunç bir kanlÄ± saldÄ±rÄ±ya hedef olduÄŸunu belirterek, “YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi BoÄŸaz’dan gelen haberlerle dehÅŸete düÅŸtüm” dedi. DünyanÄ±n her tarafÄ±nda milyonlarca insan gibi yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±layan masum, genç insanlarÄ±n Türkiye’de yine ‘korkunç ve sinsi saldÄ±rÄ±nÄ±n’ kurbanÄ± olduÄŸunu vurgulayan Steinmeier, “Her türlü terörü sert bir biçimde kÄ±nÄ±yoruz. Bu zor gününde Türkiye’nin yanÄ±ndayÄ±z” dedi.

- Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert da Twitter hesabÄ±ndan Almanca ve Ä°ngilizce, “Derin sarsÄ±ldÄ±k. Ä°stanbul’daki insanlarla birlikte yas tutuyoruz” dedi.

KALBÄ°M TÜRK HALKIYLA

- AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Twitter’da “Kalbim hayatÄ±nÄ± kaybedenler ve sevdikleriyle. Bu trajedileri önlemek için çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz” mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter’dan “2017, Ä°stanbul’da trajik baÅŸlangÄ±ç. Kalbim, yeni yÄ±lÄ± kutlayan insanlara yönelik saldÄ±rÄ±dan etkilenenler ve Türk halkÄ±yla” dedi.

- Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault, Twitter’dan, “Tüm kalbim, bu sembolik gecede saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Türkiye’yle” ifadesini kullandÄ±.

- Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Behram KasÄ±mi, yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtirken, Türk halkÄ±na, hükümete ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na taziye dileklerini sundu.

- KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±nama mesajÄ±nda, “Ä°stanbul 2017’ye yine terörle girdi ne yazÄ±k. Gece kulübünde masum insanlara yapÄ±lan vahÅŸi saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz. YaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor, Türkiye’ye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz” dedi.

Ä°NSANLIÄžA SALDIRI

- Yunanistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Yorgo Yenimatas, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi YaÅŸar Halit Çevik’i arayarak Yunanistan CumhurbaÅŸkanÄ± Prokopis Pavlopulos’un barbar terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Yunan halkÄ±nÄ±n Türk halkÄ±na dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± dile getirdiÄŸini iletti. Yunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.

- Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin, Twitter’da Türkçe ve Ä°ngilizce “Kalplerimiz, Türk halkÄ±yla birliktedir. Bu saldÄ±rÄ± insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DualarÄ±mÄ±z, yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenlerle ve yaralÄ±larladÄ±r” diye yazdÄ±.

- Papa Françesko, Aziz Petrus MeydanÄ±’nda geleneksel hitabÄ±nda Ä°stanbul’daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na da deÄŸindi. Papa, “Maalesef ÅŸiddet bu iyi dilek ve umut gecesini dahi felakete uÄŸrattÄ±. Üzüntü ile Türk halkÄ±na yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±mÄ± ifade ediyorum. Yastaki tüm ulus, yaralÄ±lar ve kurbanlar için dua ediyorum” dedi.

Ä°HTÄ°YAÇ HALÄ°NDE YARDIM EDÄ°N

- ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, masum insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden üzüntü duyduÄŸunu belirterek, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü Eric Schultz tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ailesiyle birlikte Hawaii’de bulunan Obama’nÄ±n Ä°stanbul’daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili bilgilendirildiÄŸi ve geliÅŸmelerin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Schultz, Obama’nÄ±n, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardÄ±mÄ±n yapÄ±lmasÄ± hususunda da ekibine talimat verdiÄŸini ifade etti.

ERDOÄžAN’A TAZÄ°YE

- Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’a taziye mesajÄ± gönderdi. Merkel’in mesajÄ± ÅŸöyle: “Teröristler yine ülkenizi hedef aldÄ±. Ä°stanbul’da herkes gibi yeni yÄ±lÄ± kutlamak isteyen insanlara sinsice ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±da bulundular. SaldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor, size baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Bugün sabah düÅŸüncelerimizle kurbanlarÄ±n, onlarÄ±n ailelerinin ve dostlarÄ±nÄ±n yanÄ±ndayÄ±z.”

- Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Putin, “Yeni yÄ±l kutlamasÄ±nda suçsuz insanlarÄ± öldürmekten daha kötü bir suç düÅŸünemiyorum. Fakat teröristlere insani duygular çok yabancÄ±. Ortak görevimiz terör saldÄ±rÄ±larÄ±na kararlÄ± bir ÅŸekilde yanÄ±t vermek” dedi.

TWÄ°TTER’DAN TÜRKÇE TAZÄ°YE

Apple CEO’su Tim Cook Twitter’dan, “Sevgili Türkiye, acÄ±nÄ±zÄ± ve üzüntünüzü paylaÅŸÄ±yoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle” mesajÄ±nÄ± Türkçe olarak paylaÅŸtÄ±. Cook’un mesajÄ± kÄ±sa sürede binlerce kez paylaÅŸÄ±ldÄ± ve beÄŸenildi.