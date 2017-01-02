LÃ¼bnan heyeti Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'a geldi

Reina'da yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan LÃ¼bnanlÄ±larÄ±n yakÄ±nlarÄ± ile LÃ¼bnan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, Ä°stanbul'a bazÄ± incelemelerde bulunmak Ã¼zere gitti

Atatürk HavalimanÄ±'na saat 23.30'da inen özel uçaktaki Lübnan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± heyeti ile saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan Lübnan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±, DiÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul TemsilciÄŸi Åžube Müdürü A. Noyan Özkaya, Lübnan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Hani Chemaitelly ile diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.

HavalimanÄ±nda gazetecilere açÄ±klama yapan Lübnan DiÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Yetkilisi Mira Dagher, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ölen ve yaralanan vatandaÅŸlarÄ± olduÄŸunu belirterek, "BakanlÄ±k temsilcileri ve aileler ile durumu öÄŸrenmek için birlikte geldik. Ä°lgililerden bilgi alacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan, heyettekilerden bir kÄ±smÄ± Yenibosna'daki Adli TÄ±p Kurumuna, bazÄ±larÄ± da yaralÄ±larÄ± ziyaret etmek için Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine gitti.