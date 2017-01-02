TÃœSÄ°AD'tan Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

TÃ¼siad, 1 Ocak gecesi Reina'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Türk Sanayicileri ve Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi'nden TÜSÄ°AD, Ortaköy'de eÄŸlence mekanÄ±na yapÄ±lan terör eylemine iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada "SuçlularÄ±n, onlarÄ± bu suçu iÅŸlemeye teÅŸvik edenlerin, katliamda payÄ± olan tüm kiÅŸi, örgüt ve çevrelerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± ve cezalarÄ±nÄ± çekmelerini yetkililerimizden Ä±srarla ve tüm gücümüzle talep ediyoruz" denildi.

"CEZALARINI ÇEKMELERÄ°NÄ° TALEP EDÄ°YORUZ"

Türk Sanayicileri ve Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi (TÜSÄ°AD) Ortaköy'de eÄŸlence mekanÄ±na yapÄ±lan terör eylemine iliÅŸkin açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. 39 insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terörü kÄ±nayan TÜSÄ°AD yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "SuçlularÄ±n, onlarÄ± bu suçu iÅŸlemeye teÅŸvik edenlerin, katliamda payÄ± olan tüm kiÅŸi, örgüt ve çevrelerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± ve cezalarÄ±nÄ± çekmelerini yetkililerimizden Ä±srarla ve tüm gücümüzle talep ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

"TERÖRLE MÜCADELEYE YÜREÄžÄ°MÄ°ZLE DESTEK VERÄ°YORUZ"

TÜSÄ°AD tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Tüm dünyada milyonlarca insanÄ±n 2017'ye dair iyi dileklerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dakikalarda Ortaköy'de bir eÄŸlence mekanÄ±na yapÄ±lan terör eylemi sonucunda masum insanlarÄ±n acÄ±masÄ±zca öldürüldüÄŸü bir katliamla yeni yÄ±la baÅŸladÄ±k. Türkiye'nin iç barÄ±ÅŸÄ±na ve huzuruna, özgürlüklerine, modern kent yaÅŸamÄ±na, küresel potansiyeline zarar vermek isteyenlerin insanlÄ±ktan nasipsiz eylemlerine karÅŸÄ± duyduÄŸumuz acÄ±mÄ±zÄ±, öfkemizi sözlere dökmekte zorlanÄ±yoruz. Bize düÅŸen; teröristler karÅŸÄ±sÄ±nda sabrÄ±mÄ±zÄ±, metanetimizi, aklÄ±mÄ±zÄ±, toplumsal irademizi canlÄ± tutmaktÄ±r. Ülkemiz ve toplumumuz bu saldÄ±rÄ±larÄ± karÅŸÄ±layacak güce, terör eylemlerini yapanlardan hesap soracak beceriye sahiptir, olmalÄ±dÄ±r. Bunun yanÄ±nda, farklÄ± düÅŸünceler ve yaÅŸam tarzlarÄ± üzerinden toplumu ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± her türlü söylem ve eylemden kaçÄ±nÄ±lmasÄ±, gerçek anlamda toplumsal huzur, birlik ve beraberlik ortamÄ± için elzemdir. Türk özel sektörü olarak terörizmle mücadeleye tüm yüreÄŸimizle destek verdiÄŸimizi, ülkemizi etnik ayrÄ±m ya da yaÅŸam tarzlarÄ± üzerinden ve vahÅŸet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasÄ±nda olduÄŸumuzu bir kez daha Türkiye kamuoyu ile paylaÅŸÄ±rÄ±z" dendi.