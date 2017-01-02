Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen saldÄ±rganÄ±n kÄ±rÄ±k bir TÃ¼rkÃ§e ile tekbir getirdiÄŸi sÃ¶yleniyor.

Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine göre saldÄ±rganÄ±n Türkçe konuÅŸtuÄŸu öÄŸrenildi.DehÅŸeti yaÅŸayan vatandaÅŸlara göre terörist, ayakta olanlarÄ± tekbir getirerek ve Türkçe küfürler ederek taradÄ±. Bu sÄ±rada çok yüksek müzik sesi vardÄ±. silah sesini duyanlar masalarÄ±n altÄ±na saklandÄ±. Terörist içeride 7 dakika kaldÄ±. Her birinde 30 mermi olan 6 ÅŸarjörü eÄŸlenenlerin üzerine boÅŸalttÄ±.

KIRIK BÄ°R TÜRKÇE Ä°LE KONUÅžUYORMUÅž

KÄ±rÄ±k bir Türkçe ile konuÅŸan saldÄ±rganÄ±n yeÅŸil renk gömlek, koyu renk pantolon ve siyah bot giydiÄŸi tespit edildi. 25 yaÅŸlarÄ±ndaki saldÄ±rganÄ±n orta seviyede saç uzunluÄŸu var. Teröristin DoÄŸu TürkistanlÄ± olabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

UZAKLAÅžTIKTAN SONRA YÄ°NE TAKSÄ°YE BÄ°NEREK KAÇTI

Öte yandan çok hÄ±zlÄ± ve pratik bir ÅŸekilde hareket eden saldÄ±rganÄ±n, profesyonel askeri eÄŸitimli olduÄŸu yorumu yapÄ±lÄ±yor. TanÄ±nmamak için montunu Reina'da bÄ±rakarak kaçan teröristin, biraz uzaklaÅŸtÄ±ktan sonra yine bir taksiye bindiÄŸi belirlendi. SaldÄ±rganÄ±n kaçarken bu parayÄ± almayÄ± unuttuÄŸu ihtimali üzerinde duruluyor. Teröristin saldÄ±rÄ±dan birkaç dakika sonra üstünü deÄŸiÅŸtirip kaçabilmesi için geliÅŸ-kaçÄ±ÅŸ güzergâhÄ±yla ilgili keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± hatta mekânÄ±n içini bildiÄŸi ihtimali üzerinde duruluyor.