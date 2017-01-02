Hakem SÃ¼leyman Belli'den Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili skandal paylaÅŸÄ±m

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TFF'ye baÄŸlÄ± hakem SÃ¼leyman Belli, kiÅŸisel facebook hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±.

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, sosyal medyada yapÄ±lan birçok paylaÅŸÄ±m tepki çekmiÅŸti. O paylaÅŸÄ±mlardan birisi de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) baÄŸlÄ± Kütahya il hakemi Süleyman Belli'nin sosyal medya sitelerinden Facebook'ta yaptÄ±ÄŸÄ±ydÄ±... Hakem Süleyman Belli, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'Noldu noel babanÄ±z hep hediye getirecek deÄŸil ya... Ä°çtiÄŸiniz rakÄ± biralar belki öbür tarafta ÅŸefaatçiniz olur dermiÅŸim avucunuzu yalayÄ±n' paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±. Sosyal medyada çok büyük bir tepki toplayan paylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan TFF'den de açÄ±klama geldi.

TFF HAKEMÄ°NDEN SKANDAL PAYLAÅžIM

Ä°stanbul Ortaköy'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.Alçak saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesaplarÄ±nda yapÄ±lan bazÄ± yorumlar ise büyük bir tepki topladÄ±. O mesajlardan birisi de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) baÄŸlÄ± Kütahya il hakemi Süleyman Belli'ye aitti. Belli, kiÅŸisel Facebook hesabÄ±ndan 'Noldu noel babanÄ±z hep hediye getirecek deÄŸil ya... Ä°çtiÄŸiniz rakÄ± biralar belki öbür tarafta ÅŸefaatçiniz olur dermiÅŸim avucunuzu yalayÄ±n' paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.