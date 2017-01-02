Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin kimliÄŸiyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detay

Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapan terÃ¶ristin KÄ±rgÄ±z veya Ã–zbek olabileceÄŸi Ã¼zerinde duruluyor.

Reina'ya yönelik kanlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren teröristin kimliÄŸiyle ilgili çarpÄ±cÄ± bilgiler ortaya çÄ±ktÄ±.MÄ°T ve Emniyet Ä°stihbarat, terör örgütü DEAÅž'Ä±n yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ankara, Ä°stanbul, Adana, Antalya ve Mersin illerinde eÄŸlence mekanlarÄ±na, kutlama noktalarÄ±na, halkÄ±n yoÄŸun bulunduÄŸu alanlara yönelik "bombalÄ±", "canlÄ± bomba" veya Atatürk HavalimanÄ±'nda benzer silahlÄ± eylem yapacaÄŸÄ± bilgisi aldÄ±.

63 DEAÅž MÄ°LÄ°TANI GÖZALTINA ALINDI

19 AralÄ±k tarihli istihbarat nedeniyle birçok ilde operasyonlar yapÄ±ldÄ±. 28-31 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda Ä°zmir'de 5, Ä°stanbul'da 5, Ankara'da 8, Adana'da 30, AdÄ±yaman'da 3, ReyhanlÄ±'da 3, Antakya'da 1, KÄ±rÄ±khan'da 3 ve Tarsus'ta 5 olmak üzere toplam 63 DEAÅž militanÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

KIRGIZ VEYA ÖZBEK OLABÄ°LÄ°R

GözaltÄ±na alÄ±nan DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n çoÄŸunun yabancÄ± uyruklu olduÄŸu bildirildi. Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lÄ±rken görüntü incelemesinde ve yapÄ±lan istihbarat çalÄ±ÅŸmasÄ±nda teröristin DEAÅž içinde faaliyet gösteren KÄ±rgÄ±z veya Özbek olabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor. Operasyonlar DEAÅž baÄŸlantÄ±lÄ± Türk Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ± noktasÄ±nda yoÄŸunlaÅŸtÄ±.