TerÃ¶rist saldÄ±rÄ±yÄ± 180 mermi ve 6 ÅŸarjÃ¶rle yapmÄ±ÅŸ

OrtakÃ¶y'de yer alan Reina'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapan terÃ¶rist 180 mermi ile 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 65 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na sebep oldu.

Dünya yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ktan kÄ±sa süre sonra Ä°stanbul'un önde gelen eÄŸlence mekanlarÄ±ndan Reina, terörün hedefi oldu. Ortaköy'deki gece kulübüne bir taksiyle gelen terörist, uzun namlulu silahla ateÅŸ açarak 39 kiÅŸiyi öldürdü, 65 kiÅŸiyi yaraladÄ±. SaldÄ±rgan dakikalarla ifade edilen saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda 6 ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirip insanlara 180 mermi sÄ±ktÄ±, ardÄ±ndan üstündeki montu çÄ±karÄ±p kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

OLAY YERÄ°NE TAKSÄ°YLE GELDÄ°

Terör bu kez yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'da kanlÄ± yüzünü gösterdi. Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya taksiyle gelen terörist, bagajdan aldÄ±ÄŸÄ± KalaÅŸnikof tüfekle çevreye rastgele ateÅŸ açarak kapÄ±ya yaklaÅŸtÄ±. Ä°lk olarak kapÄ±da 21 yaÅŸÄ±ndaki polis memuru Burak YÄ±ldÄ±z'Ä± vuran teröristin ikinci kurbanÄ±, polis memuruyla sohbet eden, bir turizm ÅŸirketinin ÅŸoförü Ayhan ArÄ±k oldu.

30'AR MERMÄ°LÄ° 6 ÅžARJÖR DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Bu cinayetlerin ardÄ±ndan içeri giren terörist önce Reina'nÄ±n üst katÄ±na çÄ±ktÄ±. Burada alt katta eÄŸlenenlerin üzerine ateÅŸ açtÄ±ktan sonra zemin kata inerek yakÄ±n mesafeden ateÅŸ açmayÄ± sürdürdü. Polisin verdiÄŸi bilgiye göre içinde 30'ar mermi bulunan 6 ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirdi. Reina'da yeni yÄ±lÄ±n geliÅŸini kutlarken kendilerini terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda bulanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±, canlarÄ±nÄ± kurtarmak için BoÄŸaz'a atladÄ±lar. Terörist, büyük bir soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla yerde yatan bazÄ± yaralÄ±larÄ±n baÅŸlarÄ±na ateÅŸ etti, daha sonra üzerindeki montu çÄ±karÄ±p, altÄ±ndaki farklÄ± bir kÄ±yafetle Reina'dan ayrÄ±lÄ±p izini kaybettirdi.

ORTAKÖY'ÜN GÄ°RÄ°Åž VE ÇIKIÅžALARI KAPATILDI

Reina katliamÄ±ndan 15 dakika önce yaklaÅŸÄ±k 200 metre mesafede, Ortaköy MeydanÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi'nin düzenlediÄŸi yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± vardÄ±. Polisler de kutlamalar nedeniyle Ortaköy'ün giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda geniÅŸ güvenlik önlemi almÄ±ÅŸtÄ±. Gece kulübündeki katliamÄ±n ardÄ±ndan yüzlerce polis olay yerine gitti. Ortaköy'ün giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±ldÄ±. Olay yerine gelen onlarca ambulans Reina'dan yaralÄ±larÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

YERE DÜÅžENLERÄ°N KAFASINA ATEÅž ETTÄ°

BacaÄŸÄ±ndan yaralanan bir turist ambulansla bindirildiÄŸi esnada "Elinde uzun namlulu silah vardÄ±. Herkesin üzerine ateÅŸ ediyordu. Yere düÅŸenlerin kafasÄ±na ateÅŸ ediyordu. Ä°zdiham oldu" dedi. Yürüyerek ambulanslarÄ±n bulunduÄŸu noktaya gelen iki genç kÄ±z ise ÅŸoka girmiÅŸti. YaralÄ±larÄ±n hastaneye sevk edilmesinin ardÄ±ndan olay yeri inceleme ekipleri Reina'da inceleme baÅŸlattÄ±. Gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekiciye yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸinin bu taksi ile eÄŸlence mekanÄ±na gelmiÅŸ olabileceÄŸi ihtimali üzerinde duruyor.

YAKINLARI ORTAKÖY'E AKIN ETTÄ°

SaldÄ±rÄ±nÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Reina'da çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ve eÄŸlenmeye gelenlerin yakÄ±nlarÄ± Ortaköy'e akÄ±n etti. Polisin yolu kapatmasÄ± nedeniyle aile yakÄ±nlarÄ± olay yerine gidemedi. BazÄ±larÄ± polisle tartÄ±ÅŸtÄ±. Sinir krizi geçiren Fatma Geyik "Benim yeÄŸenim koruma olarak çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Olayda yara almamÄ±ÅŸ. Ancak arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n çoÄŸu ölmüÅŸ. Hepsini tanÄ±yordum. OranÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ± evimize gelip giden insanlardÄ±" dedi.

"OÄžLUM 10 YILDIR ORADA GARSONDU"

AydÄ±n Uslu ise "OÄŸlum 10 yÄ±ldÄ±r orada garsonluk yapÄ±yordu. Evde uyuyordum. AkrabalarÄ±m arayÄ±p saldÄ±rÄ±yÄ± haber verdi. Ben oÄŸlumu aradÄ±ÄŸÄ±mda ulaÅŸamadÄ±m. Åžimdi buraya geldim ama polisler hastanelere yönlendirdi" dedi. Sabah saatlerinde ise bölgeye çok sayÄ±da çevik kuvvet polisi sevk edildi. Ortaköy-Arnavutköy yolu trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

FASLI, LÜBNANLI LÄ°BYALI, IRAKLI

AÄ°LE ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, Ä°stinye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralÄ±larÄ± ziyaret ederek saÄŸlÄ±k durumlarÄ±na iliÅŸkin bilgi aldÄ±. Bakan Kaya, daha sonra basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlarken ÅŸöyle dedi: "(SaldÄ±rÄ±da yaralananlar) Türk vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da var yabancÄ±lar da var. BirçoÄŸu birçok kez Türkiye'ye gelmiÅŸ. Buradakilerle özellikle sohbet ettik. Türkiye'ye defaatle gelmiÅŸ yabancÄ±lar var. Türkiye'yi tanÄ±yorlar, biliyorlar. YabancÄ±lar ve Türkler var ama aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yabancÄ±lar var. FarklÄ± farklÄ± milletlerden... Burada Suudi ArabistanlÄ±, FaslÄ±, LübnanlÄ±, LibyalÄ±, diÄŸer hastanelerde farklÄ± milletlerden vatandaÅŸlar vardÄ±." (AA)

KADERE BAK: BOMBADAN KURTULMUÅžLARDI

Güvenlik amiri Fatih Çakmak 35 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Kendi güvenlik ekibiyle birlikte çalÄ±ÅŸÄ±yordu. 10 AralÄ±k'ta Vodafone Arena StadÄ±'na düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda görevdeydi. Ölümden kÄ±l payÄ± kurtulmuÅŸtu. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde ise daha önce defalarca görev yaptÄ±ÄŸÄ± Reina'daydÄ±. Teröristin kurÅŸunlarÄ±yla ilk hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden oldu.

ÅžEHÄ°TLER TEPESÄ° PAYLAÅžIMI YÜREK BURKTU

Otopsi iÅŸlemleri tamamlanan Çakmak'Ä±n cenazesi ailesine teslim edilirken aÄŸabeyi Erhan Çakmak, "Benim kardeÅŸimi öldürdüler. Bir hiç uÄŸruna öldü. Bana vatan saÄŸolsun dediler. Eyvallah dedim. Hepsi vatanÄ±mÄ±z evladÄ± dediler. Öldürdüler. KardeÅŸimi öldürdüler" diye konuÅŸtu. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden özel güvenlik görevlisi Hatice KarcÄ±lar da Fatih Çakmak'Ä±n ekibinde çalÄ±ÅŸÄ±yordu. O da Vodafone Arena'daki bombalÄ± saldÄ±rÄ±dan kurtulmuÅŸtu.BeÅŸiktaÅŸ'ta toplam 45 kiÅŸinin ÅŸehit düÅŸtüÄŸü saldÄ±rÄ±dan hemen sonra, Facebook'taki hesabÄ±ndan Vodafone Arena'nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak altÄ±na, "Severek geldiÄŸim, gelmek için, göreve gelmek için can attÄ±ÄŸÄ±m yerdin. ArtÄ±k her gördüÄŸümde acÄ± vereceksin" yazmÄ±ÅŸtÄ±.

"EÅžÄ°M ÜSTÜME KAPANDI"

SaldÄ±rÄ±da yaralanan eÅŸi ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Sinem UyanÄ±k, dehÅŸet anlarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:"EÄŸleniyorduk. Birden bire insanlar koÅŸuÅŸturmaya baÅŸladÄ±lar. Sonra eÅŸim bana 'sakÄ±n korkma' dedi. Üzerime kapandÄ±. Ä°nsanlar üzerimden koÅŸtular. EÅŸim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanlarÄ± sÄ±yÄ±rÄ±p çÄ±ktÄ±m. Çok korkunçtu. Birisi tarÄ±yordu. Ä°ki kiÅŸi silahla ateÅŸ ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. EÅŸim, diÄŸer insanlar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradÄ±k. Polisi aradÄ±m 'SakÄ±n kÄ±pÄ±rdamayÄ±n yoksa kurban olursunuz' dedi. Hiç kÄ±pÄ±rdamadÄ±k. Sonra Özel Harekât girdi içeriye."

Ä°SRAÄ°L'DEN GELMÄ°ÅžTÄ°

Gece kulübüne düzenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸiden biri de 19 yaÅŸÄ±ndaki Ä°srail vatandaÅŸÄ± Leanne Nasser. SaldÄ±rÄ±da Nasser'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± duyurdu. Ä°srail medyasÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Türkiye'ye Tira kentinden gelen Nasser, üç arkadaÅŸÄ±yla birlikte Reina'da eÄŸlenirken saldÄ±rÄ±ya hedef oldu. SaldÄ±rÄ±da, Nasser'in bir arkadaÅŸÄ± da yaralandÄ±. Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Yaralanan bir Ä°srailli kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda gece kulübünde olan ikinci bir Ä°srailli kadÄ±ndan ise haber yok" demiÅŸti.

ACI MESAJ: YERE DÜÅžTÜ KASKINIZ

Polis memuru 21 yaÅŸÄ±ndaki Burak YÄ±ldÄ±z , Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1.5 yÄ±l önce mezun olmuÅŸtu. 10 AralÄ±k'ta BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena'da terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan meslektaÅŸlarÄ± için Instagram hesabÄ±nda, "Yere düÅŸtü kaskÄ±nÄ±z, annenizin öpmeye kÄ±yamadÄ±ÄŸÄ± alnÄ±nÄ±zÄ± koruyan. Bir sedyeye konuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtÄ± yaÅŸÄ±nÄ±z. 20-21-22 ? YaÅŸÄ±nÄ±zla ölçülebilir mi ki yiÄŸitliÄŸiniz?" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.