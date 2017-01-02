Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 09:39

TÃ¼rkiye'de bodyguardlarÄ±n silah taÅŸÄ±ma izni yok


Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi gerÃ§ekleÅŸen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bodyguardlarÄ±n olaya mÃ¼dahale edip edemediÄŸi sorusu merak konusu haline geldi.

Reina'ya yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±, akÄ±llara "Özel güvenlik zafiyeti mi var?" sorusunu getirdi.Türkiye'de özel güvenlik görevlilerinin bazÄ±larÄ±nÄ±n silah taÅŸÄ±ma yetkisi bulunurken, bazÄ±larÄ±nda da bu yetki yok. Bankalar, para taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± araçlarla, kritik ve hassas noktalarda görevli özel güvenlikler silah taÅŸÄ±ma yetkisi bulunanlar arasÄ±nda.

ÖZEL GÜVENLÄ°K BODYGUARD TARZINDA

EÄŸlence merkezlerindeki güvenlik görevlileri ise bu kapsamÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutuluyor. UlaÅŸÄ±lan kaynaklar, Reina'da özel güvenliÄŸin bodyguard tarzÄ±nda olduÄŸunu ifade etti.Bodyguard'larÄ±n resmi olarak silah taÅŸÄ±ma izinlerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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