SaldÄ±rÄ±da kendini boÄŸazÄ±n serin sularÄ±na bÄ±rakan Beyrutlu genÃ§ kurtulamamÄ±ÅŸ

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin kimlikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Onlardan biri de LÃ¼bnan'dan niÅŸanlÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in Ä°stanbul'a eÄŸlenmeye gelen Elias Wardini. SaldÄ±rÄ±dan kendini kurtarmak iÃ§in boÄŸaza atlasa da kurtulamadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina gece kulübüne yönelik saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine devam ediliyor. Dün itibariyle hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸiden 38'nin kimlik ve uyruklarÄ± belirlendi. 1 kiÅŸinin ise kimlik tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Güvenlik yetkililerine göre olaydan sonra meydana gelen kargaÅŸa sebebiyle maÄŸdurlarÄ±n kimlikleri üzerinde bulunamadÄ±ÄŸÄ± için kimliklerin tespiti zaman aldÄ±. KayÄ±p yakÄ±nlarÄ± baÅŸvurduÄŸu konsolosluklarÄ±n yardÄ±mÄ±yla Hastane ve Adli TÄ±p Kurumu'ndaki kimliksiz cesetleri ve hastanelerdeki yaralÄ±larÄ± teÅŸhis etti.

KimliÄŸi tespit edilenlerden biri de LübnanlÄ± 25 yaÅŸÄ±ndaki Elias Wardini...Lübnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'taki bir spor okulundan geçen yÄ±l mezun olmuÅŸ. Beyrut'ta bir fitness kulübünde eÄŸitmen olarak çalÄ±ÅŸan Wardini, terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda niÅŸanlÄ±sÄ± Melisa Papalurdu ile Reina'daydÄ±.KÄ±z kardeÅŸi Mirna Wardini Lübnan'Ä±n MTV kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 'Kendini boÄŸazÄ±n sularÄ±na atmÄ±ÅŸ ama kurtulamamÄ±ÅŸ' diye konuÅŸtu. Wardini'nin niÅŸanlÄ±sÄ± Melisa Papalurdu ise saldÄ±rÄ±dan yaralÄ± kurtuldu ve tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.YÄ±lbaÅŸÄ± tatili için Ä°stanbul'da olduÄŸu öÄŸrenilen Wardini'nin cenazesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Konsolosluk aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da ailesine bilgi verildi.NiÅŸanlÄ±sÄ± Melisa'nÄ±n tedavisi ise devam ediyor. Ailesinin bugün cenazeyi teslim almasÄ± bekleniyor. SaldÄ±rÄ±da 3 Lübnan vatandaÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ 3'ü de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.