Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin otopsi sonuÃ§larÄ± kan dondurdu

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un gÃ¶zde gece mekanlarÄ±ndan Reina'da dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸinin otopsi sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re yakÄ±n mesafeden kafasÄ±na kurÅŸun sÄ±karak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

Reina'ya yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸinin otopsi iÅŸlemleri tamamlandÄ±. 15 cenaze ailelere teslim edildi. KimliÄŸi ve uyruÄŸu henüz tespit edilemeyen bir cenazenin iÅŸlemlerinin ise bugün tamamlanmasÄ± bekleniyor.

HEPSÄ° KURÅžUNLA ÖLMÜÅž

Cenazelere Adli TÄ±p Kurumu'nda yapÄ±lan otopsilere göre ölümlerin tamamÄ± ateÅŸli silah yaralanmasÄ±ndan kaynaklÄ±. Denize atladÄ±klarÄ± için boÄŸulma veya diÄŸer sebeplerden kaynaklÄ± bir ölüm yok. Maktulleri öldüren kurÅŸunlar 7.62 çapÄ±nda otomatik bir silaha ait. BazÄ± kurÅŸunlar bir kurbandan çÄ±kÄ±p diÄŸerine saplanmÄ±ÅŸ. Cesetlere birden fazla kurÅŸun isabet etmiÅŸ. KurbanlarÄ±n birçoÄŸu da olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ.

YAKIN MESAFEDEN KAFAYA ATEÅž

Otopsi raporlarÄ±ndaki bir diÄŸer detay da atÄ±ÅŸ mesafesi. BazÄ± kurbanlar çok yakÄ±n mesafeden vurulmuÅŸ. KafasÄ±ndan neredeyse 'bitiÅŸik atÄ±ÅŸ' seviyesinde vurulan bazÄ± cenazeler var. GöÄŸüs ve kafa bölgesinden vurulanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sÄ±rtÄ±ndan da vurulan cenazeler var. Bununla birlikte bütün cenazeler göz ile teÅŸhise müsait durumda. O sebeple herhangi bir DNA testine gerek kalmadan cenazelerin kimliÄŸi yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan teÅŸhis edilebildi