GÃ¼venlik UzmanÄ± Abdullah AÄŸar Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± tespitlerde bulundu

OrtakÃ¶y'de yer alan Reina gece kulÃ¼bÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±yla ilgili GÃ¼venlik UzmanÄ± Abdullah AÄŸar terÃ¶rist hakkÄ±nda konuÅŸtu.

BeÅŸiktaÅŸ Ortaköy'deki Reina'ya yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi 65 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturma sürüyor. Polis saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürürken, saldÄ±rganÄ±n eÅŸkal bilgisi kesinleÅŸti. Ä°smi açÄ±klanmayan teröristin gerçek fotoÄŸrafÄ± da ortaya çÄ±ktÄ±. Polis her yerde fotoÄŸrafÄ± belirlenen ÅŸüpheliyi arÄ±yor. Ä°stanbul Emniyeti'ndeki uzmanlar, silahÄ± tutuÅŸ biçiminden ve kullandÄ±ÄŸÄ± silah markasÄ±ndan saldÄ±rganÄ±n profesyonel, savaÅŸ eÄŸitimi alan biri olduÄŸu ihtimali üzerinde duruyor.

TERÖRÄ°STÄ°N ANALÄ°ZÄ°

SaldÄ±rÄ±ya ait güvenlik kamerasÄ± görüntülerini Sözcü gazetesi için analiz eden Güvenlik UzmanÄ± Abdullah AÄŸar olayla ilgili çarpÄ±cÄ± tespitlerde bulundu. AÄŸar saldÄ±rgan için "Terörist kalçadan atÄ±ÅŸta ve çabuk atÄ±ÅŸta çok iyi. Böyle bir meleke oluÅŸmasÄ± için binlerce mermi atmaya ihtiyacÄ± var. Bu mermileri atmÄ±ÅŸ, hem de gerçek çatÄ±ÅŸma ortamlarÄ±nda. Masum insanlara ateÅŸ etme konusunda ise hiç tereddütü yok. Tam bir katil. Ä°nsan etine çok ateÅŸ etmiÅŸ. ÇatÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ±n dandÄ±n adamlarÄ±ndan kesinlikle deÄŸil. YakÄ±n mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de saÄŸ tarafÄ±ndan mermi yemiÅŸ gibi. AdÄ±mlarÄ± simetrik deÄŸil." dedi.

"KARARLI, Ä°NANÇLI, PRATÄ°K, NASIL SONUÇ ALINACAÄžINI BÄ°LEN, SOÄžUKKANLI VE UZMAN"

Tüm bunlarÄ±n teröristin 'eÄŸitimli bir saldÄ±rgan' olduÄŸuna dikak çeken AÄŸar "Ä°çeride kalÄ±ÅŸ süresinin sadece 5 buçuk dakika olduÄŸu ve süre içinde 6 ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ifade ediliyor. KaleÅŸ'te 180 mermiye denk geliyor. SaldÄ±rgan; kararlÄ±, inançlÄ±, pratik, nasÄ±l sonuç alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bilen, soÄŸukkanlÄ± ve uzman" diye konuÅŸtu.

YARALILARI DA ÖLDÜRDÜ!

BacaÄŸÄ±ndan yaralanan bir turist ambulansla bindirildiÄŸi esnada "Elinde uzun namlulu silah vardÄ±. Herkesin üzerine ateÅŸ ediyordu. Yere düÅŸenlerin kafasÄ±na ateÅŸ ediyordu. Ä°zdiham oldu." dedi.

45 SANÄ°YE SÄ°LAH SESLERÄ° HÄ°Ç KESÄ°LMEMÄ°Åž!

SaldÄ±rÄ±yla ilgili ilk görüntü kaydÄ±, teröristin güvenlik kamerasÄ±na takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saat 01.20.50'de. Teröristle ilgili ikinci güvenlik kamerasÄ± kaydÄ± ise 01.23.00'de çekilmiÅŸ. Bu görüntülerde Reina'nÄ±n içinde hayat belirtisi yok. Ayakta kimse görünmüyor. Masalar daÄŸÄ±nÄ±k. O görüntüde terörist, sakin bir ÅŸekilde üzerindeki montu çÄ±karÄ±yor. Reina'da saldÄ±rÄ± anÄ±na iliÅŸkin bir baÅŸka görüntü de BoÄŸaz'Ä±n karÅŸÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndan Beylerbeyi'nden çekilmÄ±ÅŸ. KayÄ±tta 45 saniye boyunca silah sesleri hiç kesilmiyor. Kamera görüntüleri, saldÄ±rÄ±nÄ±n birkaç dakikayla ifade edilecek ÅŸekilde, çok kÄ±sa süre içinde baÅŸlayÄ±p bittiÄŸini gösteriyor.