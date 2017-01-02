Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin montundan bakÄ±n ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ

Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶ristin montundan 500 TL para Ã§Ä±ktÄ±.

Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden teröristle ilgili yeni detaylar ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. KatliamÄ±n ardÄ±ndan üzerindeki monto olay yerinde bÄ±rakarak kaçan teröristin montundan 500 TL çÄ±ktÄ±. Polisin, saldÄ±rganÄ±n Zeytinburnu'ndan taksiye bindikten sonra Reina'ya gittiÄŸini tespit ettiÄŸi bildirildi. SaldÄ±rganÄ±n trafik yoÄŸunluÄŸu nedeniyle ünlü gece kulübüne kÄ±sa mesafe kala taksiden indiÄŸi ve yaklaÅŸÄ±k 4 dakika yürüyerek Reina'nÄ±n kapÄ±sÄ±na gittiÄŸi öÄŸrenildi.

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SaldÄ±rÄ±yla ilgili güvenlik kamerasÄ± görüntülerini de inceleyen Ä°stanbul Emniyeti'ndeki uzmanlar, silahÄ± tutuÅŸ biçiminden ve kullandÄ±ÄŸÄ± silah markasÄ±ndan saldÄ±rganÄ±n profesyonel, savaÅŸ eÄŸitimi alan biri olduÄŸu ihtimali üzerinde duruyor. SaldÄ±rganÄ±n silahÄ± bel hizasÄ±nda tutarak yürüdüÄŸü, daha fazla zayiat vermek için karÅŸÄ±sÄ±ndaki insanlarÄ±n bel üstlerine doÄŸru ateÅŸ ettiÄŸi belirtildi.

MONTUNDAN 500 TL ÇIKTI

SaldÄ±rganÄ±n kolay kolay tutukluk yapmayan ve mermisi büyük olan KalaÅŸnikof silahÄ± bilerek seçtiÄŸinin de tahmin edildiÄŸi kaydedildi. Olay sonrasÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma ve güvenlik kamerasÄ± incelemelerinde, teröristin saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda üzerindeki montu çÄ±karÄ±p yaÅŸanan panikten faydalanarak kaçtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. TanÄ±nmamak için montunu Reina'da bÄ±rakarak kaçan teröristin, biraz uzaklaÅŸtÄ±ktan sonra yine bir taksiye bindiÄŸi belirlendi. KuruçeÅŸme'ye gittiÄŸi sÄ±rada parasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen teröristin taksi ÅŸoförü tarafÄ±ndan burada indirildiÄŸi tespit edildi. SaldÄ±rganÄ±n montunda yapÄ±lan aramalarda ise 500 TL bulundu.