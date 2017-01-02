Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 10:32

OrtalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±racak iddia saldÄ±rgan iÃ§eriden yardÄ±m mÄ± aldÄ±


Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili kimsenin mÃ¼dahalede bile bulunamamasÄ± Ã¼zerine terÃ¶ristin iÃ§eriden yardÄ±m aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde duruluyor.

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili detaylar gün yüzüne çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Güvenlik birimlerine göre terörist, daha önce Reina'ya gelerek keÅŸif yaptÄ±. Gece kulübünün içini de ayrÄ±ntÄ±lÄ± ÅŸekilde bildiÄŸi anlaÅŸÄ±lan profesyonel katile, eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n içinde kimsenin müdahale etmemesi polise göre tek bir ÅŸeye iÅŸaret ediyor: SaldÄ±rgan, içeride birilerinden yardÄ±m aldÄ±. Reina'daki güvenlik ekibinden hiç kimse, katili etkisiz hale getirecek ya da yaralayacak herhangi müdahalede bulunamadÄ±. AyrÄ±ca Reina içerisinde misafirlerin kolay bulamayacaÄŸÄ± 3 farklÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸu öÄŸrenildi. Ä°ddiaya göre terörist, eÄŸer denizden kaçmadÄ±ysa, sadece Reina görevlilerinin ve kendisinin bildiÄŸi çÄ±kÄ±ÅŸlardan birini kullanarak dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

Ä°LK ATEÅž KAPIDA

Katliam gece saat 01.20 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. KimliÄŸi henüz tespit edilemeyen katil, Ortaköy'deki eÄŸlence merkezinin önüne taksiyle geldi. Silah ve mermi dolu çantasÄ±nÄ± taksinin bagajÄ±nda taÅŸÄ±yan terörist, taksiden inip çantasÄ±nÄ± aldÄ±. MekanÄ±n kapÄ±sÄ±na yaklaÅŸtÄ±, burada bekleyen polis memuru ile güvenlik görevlilerine ateÅŸ etti, ardÄ±ndan kulübün içine girdi.

MÜHÄ°MMAT ÇANTASIYLA GELDÄ°

Gece kulübüne girerken sÄ±rtÄ±nda çanta olduÄŸu görülen terörist, içeride eÄŸlenen vatandaÅŸlarÄ±n üzerine uzun namlulu silahla ateÅŸ açtÄ±. 'Profesyonel' katil, mekanda bulunanlara 7 dakika boyunca kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±. Åžarjördeki mermileri bitince çantadan yenisini çÄ±kartÄ±p ateÅŸe devam eden terörist, yüzlerce kurÅŸunun ardÄ±ndan soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla bir köÅŸeye çekildi ve burada kÄ±yafetini deÄŸiÅŸtirdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ä°smail Kahraman

YoÄŸun bakÄ±mda olan TBMM BaÅŸkanÄ±ndan haber geldi

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ameliyat olan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda yeni bilgi geldi

reina saldÄ±rÄ±

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸiddeti otopsi raporlarÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda can veren kiÅŸilere yapÄ±lan otopside korkunÃ§ gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

reina saldÄ±rÄ±

Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± o Ã¶rgÃ¼t Ã¼stlendi

Yeni yÄ±la girdikten yaklaÅŸÄ±k 2 saat sonra Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž Ã¼stlendi