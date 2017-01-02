BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye destek verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±lar.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayarak saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ve tüm BM üyelerinin Türkiye'ye bu konuda destek vermesinin önemini vurguladÄ±.BMGK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°stanbul'da gece kulübünde gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±, barbar ve iÄŸrenç olarak tanÄ±mlandÄ±.SaldÄ±rÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türk Hükümeti ile kurbanlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±na taziye dilekleri sunuldu.Terörizmin uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve güvenliÄŸe yönelik en ciddi tehditlerden birisi olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada, gerekçesi her ne olursa ve her kim tarafÄ±ndan iÅŸlenirse iÅŸlensin terörizmin meÅŸru görülemeyeceÄŸi kaydedildi.AçÄ±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n failleri, organizatörleri, finansörlerinin yakalanÄ±p yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n önemi vurgulanarak, tüm üye ülkelerin, terörle uluslararasÄ± hukuk çerçevesinde mücadele etmesi ve Türkiye ile bu konuda iÅŸ birliÄŸine gitmesi gerektiÄŸi belirtildi.