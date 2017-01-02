Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan flaÅŸ PKK ve FETÃ– aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve FETÃ–'ye yÃ¶nelik gÃ¶zaltÄ±larla ilgili aÃ§Ä±klama yaparak, operasyonda ele geÃ§irilen mÃ¼himmat hakkÄ±nda bilgi verdi.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, son bir hafta içerisinde, 274 operasyon gerçekleÅŸtirildiÄŸini ve ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 26 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸini açÄ±kladÄ±. PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda, örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ±yla 342 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bunlardan 34'ü tutuklandÄ±. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamÄ±nda ise 475 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bunlardan 116'sÄ± tutuklandÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 26 AralÄ±k 2016-2 Ocak 2017 tarihleri arasÄ±nda, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamÄ±nda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrÄ±ca iç güvenlik operasyonlarÄ± çerçevesinde Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarÄ±nca 274 operasyon gerçekleÅŸtirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 2'si ölü, 19'u teslim olan, 5'si saÄŸ yakalanan olmak üzere toplam 26 terörist etkisiz hale getirildi. PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ± ile 342 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bunlardan 34 kiÅŸi tutuklandÄ±. Yürütülen operasyonlar sonucunda; teröristler tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 11 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, maÄŸara ve tuzaklanan 30 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi. Operasyonlarda, 780 kilo patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde, 35 el bombasÄ±, 8'i aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak üzere 32 çeÅŸitli çaplarda silah ele geçirildi.

PÄ°YASA DEÄžERÄ° 25 MÄ°LYON OLAN UYUÅžTURUCU ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Terörün finansmanÄ±nÄ±n önlenmesine yönelik gerçekleÅŸtirilen uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda; piyasa deÄŸeri 25 milyon 350 bin 340 Türk LirasÄ± olan; 5 ton 769 kilo esrar, 22 kilo eroin, 16 kilo afyon, 38 bin 175 uyuÅŸturucu hap, 1 kilo sentetik kannabinoid ve 4 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. AyrÄ±ca piyasa deÄŸeri 10 milyon 581 bin 588 Türk LirasÄ± olan; 1 milyon 511 bin 316 kaçak sigara, 594 litre akaryakÄ±t ele geçirilirken, bu kapsamda 390 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

2 BÄ°N 258 DÜZENSÄ°Z GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamÄ±nda ise 76'sÄ± denizlerde olmak üzere 2 bin 258 düzensiz göçmen yakalandÄ±. Düzensiz göçmenlerin yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt içine girmesine ve çÄ±kmasÄ±na aracÄ±lÄ±k eden 52 organizatör yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bunlardan 20'si tutuklandÄ±.

FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA 116 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI

Öte yandan yabancÄ± teröristlerle mücadele kapsamÄ±nda; DEAÅž terör örgütü ile irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 147 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bunlardan 25'i tutuklandÄ±. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamÄ±nda ise 475 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bunlardan 116'sÄ± tutuklandÄ±.