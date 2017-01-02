Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ± terÃ¶rizme karÅŸÄ± birlik ve beraberlik iÃ§inde olduÄŸunu vurguladÄ±

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ isimlerinden birlik ve beraberlik mesajÄ± geldi.

Ä°ÅŸ dünyasÄ± Ä°stanbul’da 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk saatlerinde gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± lanetlerken, tüm vicdan sahiplerinin el ele verip ortak bir mücadeleyle teröre karÅŸÄ± durmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Ekonominin temsilcileri terörün panzehirinin birlik ve beraberlik olduÄŸunu yineledi.

Türk Sanayicileri ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi(TÜSÄ°AD): Tüm dünyada milyonlarca insanÄ±n 2017'ye dair iyi dileklerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dakikalarda Ortaköy'de bir eÄŸlence mekanÄ±na yapÄ±lan terör eylemi sonucunda masum insanlarÄ±n acÄ±masÄ±zca öldürüldüÄŸü bir katliamla yeni yila baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi açÄ±klamada, "Türkiye'nin iç barÄ±ÅŸÄ±na ve huzuruna, özgürlüklerine, modern kent yaÅŸamÄ±na, küresel potansiyeline zarar vermek isteyenlerin insanlÄ±ktan nasipsiz eylemlerine karÅŸÄ± duyduÄŸumuz acÄ±mÄ±zÄ±, öfkemizi sözlere dökmekte zorlanÄ±yoruz" denildi.

AçÄ±klama ÅŸöyle ÅŸöyle devam etti:

Bize düÅŸen; teröristler karÅŸÄ±sÄ±nda sabrÄ±mÄ±zÄ±, metanetimizi, aklÄ±mÄ±zÄ±, toplumsal irademizi canlÄ± tutmaktÄ±r. Ülkemiz ve toplumumuz bu saldÄ±rÄ±larÄ± karÅŸÄ±layacak güce, terör eylemlerini yapanlardan hesap soracak beceriye sahiptir, olmalÄ±dÄ±r. Bunun yanÄ±nda, farklÄ± düÅŸünceler ve yaÅŸam tarzlarÄ± üzerinden toplumu ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± her türlü söylem ve eylemden kaçÄ±nÄ±lmasÄ±, gerçek anlamda toplumsal huzur, birlik ve beraberlik ortamÄ± için elzemdir.

Türk özel sektörü olarak terörizmle mücadeleye tüm yüreÄŸimizle destek verdiÄŸimizi, ülkemizi etnik ayrÄ±m ya da yaÅŸam tarzlarÄ± üzerinden ve vahÅŸet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasÄ±nda olduÄŸumuzu bir kez daha Türkiye kamuoyu ile paylaÅŸÄ±rÄ±z.

Yeni bir yÄ±lÄ±n ümitleriyle doluyken trajik bir ÅŸekilde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Türk ve yabancÄ± tüm kurbanlarÄ±n acÄ±lÄ± ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve yaralÄ±lara ÅŸifa diliyoruz.

SuçlularÄ±n, onlarÄ± bu suçu iÅŸlemeye teÅŸvik edenlerin, katliamda payÄ± olan tüm kiÅŸi, örgüt ve çevrelerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± ve cezalarÄ±nÄ± çekmelerini yetkililerimizden Ä±srarla ve tüm gücümüzle talep ediyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu: “AcÄ± bir yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan, 2017 için huzur diledik. Taze baÅŸlangÄ±çlar, kardeÅŸlik istedik. Ancak terör bir kez daha insanlÄ±k düÅŸmanÄ± olduÄŸunu duyurdu. YaÅŸama düÅŸman olduÄŸunu bildirdi. Hiçbir inancÄ±n, hiçbir siyasetin ve amacÄ±n kabul edemeyeceÄŸi bu cinayetler, insanlÄ±k suçudur, vahÅŸettir. Türk iÅŸ dünyasÄ± adÄ±na lanetliyoruz. Terör amacÄ±, kaynaÄŸÄ± ne olursa olsun sadece ülkemizin deÄŸil, dünyanÄ±n da en büyük sorunudur. Bütün vicdan sahipleri el ele verip ortak bir mücadeleyle terörün her türlüsüne karÅŸÄ± durmak zorundadÄ±r. Terörün panzehiri, birlik ve beraberliktir. Devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar arkasÄ±ndayÄ±z.”

DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) BaÅŸkanÄ± Ömer Cihad Vardan: “Dil, din ve mekân ayrÄ±mÄ± yapmaksÄ±zÄ±n, masum insanlarÄ± dünyanÄ±n hemen her yerinde katleden alçak terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± en ÅŸiddetli ÅŸekilde lanetliyoruz. Bu baÄŸlamda yeni umutlarla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, ülkemize ve insanÄ±mÄ±za daha güzel günler getirmesini beklediÄŸimiz 2017’nin daha ilk saatlerinde Ä°stanbul’da masum insanlarÄ± hedef alan alçak terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± nefretle kÄ±nÄ±yoruz. Ülkemizin her bir deÄŸerine, mekanÄ±na, insanÄ±na yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda tek ses olarak, Allah’tan, milletimizin birlik ve beraberliÄŸini muhafaza etmesini can-Ä± gönülden niyaz ediyor; melun saldÄ±rÄ±larÄ± gerçekleÅŸtirenlerin de bir an önce bulunarak, hak ettikleri cezaya çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± diliyoruz. Kimse unutmasÄ±n ki; biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ± olarak, biriz, birlikteyiz ve ülkemize yapÄ±lan tüm saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± tek vücuduz; ülkemizi de kimseye yedirmeyiz.”

Türkiye Esnaf ve SanatkârlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken: “Sürekli ifade edildiÄŸi gibi ülke olarak ikinci bir Ä°stiklal SavaÅŸÄ± veriyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, arkasÄ±nda kim olursa olsun er veya geç bu yapÄ±lan vahÅŸetlerin hesabÄ±nÄ± vereceklerdir. Hiçbir aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k saldÄ±rÄ± birlik, beraberlik ve kardeÅŸliÄŸimizi bozamayacak, ancak çok iyi bilinmeli ki terörün dini, imanÄ± ve milliyeti yok, her zaman herkesi vurabilir. Tez zamanda yapÄ±lmasÄ± gereken, ülke yöneticilerinin akÄ±llarÄ±nÄ± baÅŸÄ±na alÄ±p bu sorunun güçbirliÄŸiyle üstesinden gelmeleridir. Aksi halde bugün ülkemizi hedef alan bu vahÅŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n benzerlerine baÅŸka ülkeler de maruz kalabilir. Teröre karÅŸÄ± tüm dünya ülke ve liderleri ellerini taÅŸÄ±n altÄ±na koymalÄ±dÄ±r.”

Türkiye Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (Türk-Ä°ÅŸ) Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay: “SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren-lerin ve bunlara yardÄ±m eden kiÅŸilerin süratle bulunarak en aÄŸÄ±r cezaya çarptÄ±rÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Birlik ve beraberliÄŸimize yapÄ±lmÄ±ÅŸ bu saldÄ±rÄ±yÄ± en aÄŸÄ±r ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor, hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah’tan rahmet yakÄ±nlarÄ±na ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz.”

Türkiye Ziraat OdalarÄ± BirliÄŸi (TZOB) Genel BaÅŸkanÄ± Åžemsi Bayraktar: “Belli mihraklar tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸi açÄ±k olarak görülen bu eylemlerin Türk toplumunun farklÄ±lÄ±klarÄ±yla bir arada yaÅŸama sevinci ve inancÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±ramayacak; bunu yok etmeye yönelik bütün gayret ve emeller hüsranla sonuçlanacaktÄ±r. Bu ülke herhangi bir ülke deÄŸildir. Tarihiyle, kültürüyle, zorda kalan tüm insanlara kucak açmasÄ±yla, onlarÄ± kanatlarÄ±nÄ±n altÄ±na almasÄ±yla müstesna bir ülkedir. Nitekim tarihin her devrinde, bugünlerde olduÄŸu gibi zorda kalan insanlar bu ülkeye sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Hain, alçak terör saldÄ±rÄ±larÄ±, bu ülkenin deÄŸerlerini, bir arada yaÅŸama azmini yok edemeyecektir. Ülkemizin birikimi kuÅŸku yok ki terörle mücadeleden de baÅŸarÄ±yla çÄ±kmamÄ±zÄ± saÄŸlayacaktÄ±r.”

Türkiye Otelciler BirliÄŸi (TÜROB) BaÅŸkanÄ± Timur BayÄ±ndÄ±r: “Yeni yÄ±lda yeni umutlarÄ±n yeÅŸermesi, toplumun tüm kesimlerindeki gibi turizm sektörünün de ortak talep ve beklentisidir. Ne var ki hain ve kalleÅŸ terör, bu kez çirkin yüzünü yeni yÄ±lÄ±n henüz ilk saatlerinde Ä°stanbul’da bir eÄŸlence mekânÄ±nda gösterdi ve savunmasÄ±z insanlarÄ± hedef seçti. 2016 yÄ±lÄ± içerisinde yaÅŸanan birçok terörist saldÄ±rÄ±nÄ±n yaralarÄ±nÄ± sarmaya çalÄ±ÅŸÄ±p yeni ümitlerimizi yeÅŸertmesini beklediÄŸimiz 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n henüz ilk saatleri içerisinde yaÅŸanan bu terörist saldÄ±rÄ±dan dolayÄ± derin üzüntü duyuyoruz. Bu hain ve kalleÅŸçe gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n doÄŸrudan insanlarÄ±n yaÅŸam tarzÄ±na ve özgürce yaÅŸama isteklerine karÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Menfur terörist saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz.”

Müstakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÜSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Nail Olpak: “2016’da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zorluklara milletçe gösterdiÄŸimiz dirayetin karÅŸÄ±sÄ±nda, 2017’de huzur ve bereket niyaz ederken, hainler yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde harekete geçti. Her zaman dediÄŸimiz gibi, terörün dili, dini, Ä±rkÄ± ve mazereti yok. MekanÄ± da yok. AynÄ± zamanda inanÄ±yoruz ki, terörün geleceÄŸi de yok ve olamayacak. Hain saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, ülkemizi ziyaret amacÄ±yla gelen ve hayatÄ±nÄ± kaybeden yabancÄ± misafirlerimize ve ÅŸehit emniyet görevlimize Allah’tan rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyoruz. Bu terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz.”

Türkiye Ä°hracatçÄ±lar Meclisi (TÄ°M) BaÅŸkanÄ± Mehmet BüyükekÅŸi: “SapkÄ±n ruhlu saldÄ±rganlarÄ±n nafile eylemleri Türkiye’nin huzurunu bozamayacak. Terörle bu ülkenin düzenine kastedenler bilmelidir ki Türkiye, hukukun üstünlüÄŸüne ve demokrasiye inanan, insana ve inançlara saygÄ±yÄ± ÅŸiar edinmiÅŸ, sadece bölgesine deÄŸil tüm dünyaya barÄ±ÅŸÄ±n hakim olmasÄ±nÄ± gönülden isteyen 80 milyon akla ve yüreÄŸe sahiptir. Ve tüm dünya görmelidir ki bugün birden fazla cephede terörizmin hedefi haline gelen Türkiye, bu belaya karÅŸÄ± mücadelesini yalnÄ±z da olsa sonuna kadar sürdürecektir. Bu ÅŸok edici ve acÄ± olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden masum insanlara ve ÅŸehit polisimize Allah’tan rahmet diliyoruz.”

Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± (Ä°SO) Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erdal BahçÄ±van: “YÄ±lÄ±n bu ilk gününe Ä°stanbul Ortaköy’de, akÄ±llara durgunluk veren, vicdanlarÄ± donduran, tüm insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±lan vahÅŸi bir terör eylemiyle uyandÄ±k. Ne yazÄ±k ki 2016 yÄ±lÄ± boyunca üzülerek ÅŸahit olduÄŸumuz, ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmaya yönelik tüm insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lar gibi, bu alçak ve kalleÅŸçe giriÅŸilmiÅŸ olan katliam boyutundaki terör eylemi de tesis etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z barÄ±ÅŸa, huzurumuza ve kardeÅŸliÄŸimize yönelik olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir. Terörün, bizlere yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± tüm acÄ±lara raÄŸmen barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸliÄŸimizi bozmasÄ±na; geleceÄŸimize olan inancÄ±mÄ±zÄ± sarsmasÄ±na asla izin vermemeliyiz. Bu zor günleri ancak ve ancak birbirimize kenetlenerek ve yardÄ±mlaÅŸacak atlatabiliriz. Ancak bu ÅŸekilde insanlÄ±k düÅŸmanlarÄ±nÄ±n önünde durabiliriz.”

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± (Ä°TO) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim ÇaÄŸlar: “2017’nin ilk saatlerinde daima lanetlediÄŸimiz terör bir kez daha yüzünü gösterdi. 39 canÄ±mÄ±za kÄ±yÄ±ldÄ±. ArtÄ±k sözün bittiÄŸi yerdeyiz.”

Ä°ktisadi KalkÄ±nma VakfÄ± (Ä°KV) BaÅŸkanÄ± Ayhan ZeytinoÄŸlu: “Söz konusu saldÄ±rÄ± daha önce Fransa, ABD ve Tunus’ta gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±lar ile ortak özellikler sergilemektedir. Küresel terör tehdidinin boyutlarÄ±nÄ± da gözler önüne seren bu saldÄ±rÄ±, teröre karÅŸÄ± ortak bir cephe oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n aciliyetini gündeme getirmektedir. ABD ve AB’nin yanÄ±nda Rusya ve Ä°ran gibi ülkelerin de kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± bu saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± uluslararasÄ± iÅŸbirliÄŸi etkin bir ÅŸekilde saÄŸlanmalÄ± ve destek mesajlarÄ± sözde kalmamalÄ±dÄ±r.”

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüÅŸavirler ve Yeminli Mali MüÅŸavirler OdalarÄ± BirliÄŸi (TÜRMOB) Genel BaÅŸkanÄ± Cemal Yükselen: “Terörün birlikteliÄŸimizi, geleceÄŸe olan inancÄ±mÄ±zÄ± sarsmasÄ±na asla izin vermeyeceÄŸiz. Bu alçak saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakÄ±nlarÄ±na ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±larÄ±mÄ±za da acil ÅŸifalar diliyorum.”

Anadolu AslanlarÄ± Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (ASKON) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Koca: “Bu katliam ülkemiz üzerinde oynanan senaryonun büyük bir parçasÄ±dÄ±r. Sivillere yönelik gerçekleÅŸtirilen bu barbarlÄ±k, ülkemizi bir terör ülkesi olarak göstermek, milletimizi birbirine düÅŸürmek, istikrarsÄ±z bir Türkiye algÄ±sÄ± yaratmak için gerçekleÅŸtirilen alçak bir saldÄ±rÄ±dÄ±r.”

Türkiye Genç Ä°ÅŸadamlarÄ± Konfederasyonu (TÜGÄ°K) Genel BaÅŸkanÄ± Erkan Güral: “Milletimizi bölmeyi ve yÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸa sürüklemeyi amaçlayan bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± katliama yanÄ±tÄ±mÄ±z, birliÄŸimizi güçlendirmek ve teröre karÅŸÄ± dimdik ayakta durmak olacaktÄ±r. Korkmuyoruz, yÄ±lmayacaÄŸÄ±z devletimiz ile el ele terörü yeneceÄŸiz.”