Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ± terÃ¶rizme karÅŸÄ± birlik ve beraberlik iÃ§inde olduÄŸunu vurguladÄ±

Reina saldırısının ardından iş dünyasının ünlü isimlerinden birlik ve beraberlik mesajı geldi.

İş dünyası İstanbul’da 2017 yılının ilk saatlerinde gerçekleşen terör saldırısını lanetlerken, tüm vicdan sahiplerinin el ele verip ortak bir mücadeleyle teröre karşı durması gerektiğini vurguladı. Ekonominin temsilcileri terörün panzehirinin birlik ve beraberlik olduğunu yineledi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği(TÜSİAD): Tüm dünyada milyonlarca insanın 2017'ye dair iyi dileklerini paylaştığı dakikalarda Ortaköy'de bir eğlence mekanına yapılan terör eylemi sonucunda masum insanların acımasızca öldürüldüğü bir katliamla yeni yila başlandığının belirtildiği açıklamada, "Türkiye'nin iç barışına ve huzuruna, özgürlüklerine, modern kent yaşamına, küresel potansiyeline zarar vermek isteyenlerin insanlıktan nasipsiz eylemlerine karşı duyduğumuz acımızı, öfkemizi sözlere dökmekte zorlanıyoruz" denildi.

Açıklama şöyle şöyle devam etti:

Bize düşen; teröristler karşısında sabrımızı, metanetimizi, aklımızı, toplumsal irademizi canlı tutmaktır. Ülkemiz ve toplumumuz bu saldırıları karşılayacak güce, terör eylemlerini yapanlardan hesap soracak beceriye sahiptir, olmalıdır. Bunun yanında, farklı düşünceler ve yaşam tarzları üzerinden toplumu ayrıştırıcı her türlü söylem ve eylemden kaçınılması, gerçek anlamda toplumsal huzur, birlik ve beraberlik ortamı için elzemdir.

Türk özel sektörü olarak terörizmle mücadeleye tüm yüreğimizle destek verdiğimizi, ülkemizi etnik ayrım ya da yaşam tarzları üzerinden ve vahşet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasında olduğumuzu bir kez daha Türkiye kamuoyu ile paylaşırız.

Yeni bir yılın ümitleriyle doluyken trajik bir şekilde yaşamını yitiren Türk ve yabancı tüm kurbanların acılı ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa diliyoruz.

Suçluların, onları bu suçu işlemeye teşvik edenlerin, katliamda payı olan tüm kişi, örgüt ve çevrelerin ortaya çıkarılmasını ve cezalarını çekmelerini yetkililerimizden ısrarla ve tüm gücümüzle talep ediyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Acı bir yılın ardından, 2017 için huzur diledik. Taze başlangıçlar, kardeşlik istedik. Ancak terör bir kez daha insanlık düşmanı olduğunu duyurdu. Yaşama düşman olduğunu bildirdi. Hiçbir inancın, hiçbir siyasetin ve amacın kabul edemeyeceği bu cinayetler, insanlık suçudur, vahşettir. Türk iş dünyası adına lanetliyoruz. Terör amacı, kaynağı ne olursa olsun sadece ülkemizin değil, dünyanın da en büyük sorunudur. Bütün vicdan sahipleri el ele verip ortak bir mücadeleyle terörün her türlüsüne karşı durmak zorundadır. Terörün panzehiri, birlik ve beraberliktir. Devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız.”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan: “Dil, din ve mekân ayrımı yapmaksızın, masum insanları dünyanın hemen her yerinde katleden alçak terör saldırılarını en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Bu bağlamda yeni umutlarla başladığımız, ülkemize ve insanımıza daha güzel günler getirmesini beklediğimiz 2017’nin daha ilk saatlerinde İstanbul’da masum insanları hedef alan alçak terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Ülkemizin her bir değerine, mekanına, insanına yapılan bu saldırılar karşısında tek ses olarak, Allah’tan, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmesini can-ı gönülden niyaz ediyor; melun saldırıları gerçekleştirenlerin de bir an önce bulunarak, hak ettikleri cezaya çarptırılmasını diliyoruz. Kimse unutmasın ki; biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, biriz, birlikteyiz ve ülkemize yapılan tüm saldırılara karşı tek vücuduz; ülkemizi de kimseye yedirmeyiz.”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “Sürekli ifade edildiği gibi ülke olarak ikinci bir İstiklal Savaşı veriyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun er veya geç bu yapılan vahşetlerin hesabını vereceklerdir. Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozamayacak, ancak çok iyi bilinmeli ki terörün dini, imanı ve milliyeti yok, her zaman herkesi vurabilir. Tez zamanda yapılması gereken, ülke yöneticilerinin akıllarını başına alıp bu sorunun güçbirliğiyle üstesinden gelmeleridir. Aksi halde bugün ülkemizi hedef alan bu vahşi saldırının benzerlerine başka ülkeler de maruz kalabilir. Teröre karşı tüm dünya ülke ve liderleri ellerini taşın altına koymalıdır.”

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay: “Saldırıyı gerçekleştiren-lerin ve bunlara yardım eden kişilerin süratle bulunarak en ağır cezaya çarptırılması gerekmektedir. Birlik ve beraberliğimize yapılmış bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: “Belli mihraklar tarafından gerçekleştirildiği açık olarak görülen bu eylemlerin Türk toplumunun farklılıklarıyla bir arada yaşama sevinci ve inancını ortadan kaldıramayacak; bunu yok etmeye yönelik bütün gayret ve emeller hüsranla sonuçlanacaktır. Bu ülke herhangi bir ülke değildir. Tarihiyle, kültürüyle, zorda kalan tüm insanlara kucak açmasıyla, onları kanatlarının altına almasıyla müstesna bir ülkedir. Nitekim tarihin her devrinde, bugünlerde olduğu gibi zorda kalan insanlar bu ülkeye sığınmıştır. Hain, alçak terör saldırıları, bu ülkenin değerlerini, bir arada yaşama azmini yok edemeyecektir. Ülkemizin birikimi kuşku yok ki terörle mücadeleden de başarıyla çıkmamızı sağlayacaktır.”

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır: “Yeni yılda yeni umutların yeşermesi, toplumun tüm kesimlerindeki gibi turizm sektörünün de ortak talep ve beklentisidir. Ne var ki hain ve kalleş terör, bu kez çirkin yüzünü yeni yılın henüz ilk saatlerinde İstanbul’da bir eğlence mekânında gösterdi ve savunmasız insanları hedef seçti. 2016 yılı içerisinde yaşanan birçok terörist saldırının yaralarını sarmaya çalışıp yeni ümitlerimizi yeşertmesini beklediğimiz 2017 yılının henüz ilk saatleri içerisinde yaşanan bu terörist saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu hain ve kalleşçe gerçekleştirilen saldırının doğrudan insanların yaşam tarzına ve özgürce yaşama isteklerine karşı yapıldığını düşünüyoruz. Menfur terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak: “2016’da yaşadığımız zorluklara milletçe gösterdiğimiz dirayetin karşısında, 2017’de huzur ve bereket niyaz ederken, hainler yılın ilk saatlerinde harekete geçti. Her zaman dediğimiz gibi, terörün dili, dini, ırkı ve mazereti yok. Mekanı da yok. Aynı zamanda inanıyoruz ki, terörün geleceği de yok ve olamayacak. Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ülkemizi ziyaret amacıyla gelen ve hayatını kaybeden yabancı misafirlerimize ve şehit emniyet görevlimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Sapkın ruhlu saldırganların nafile eylemleri Türkiye’nin huzurunu bozamayacak. Terörle bu ülkenin düzenine kastedenler bilmelidir ki Türkiye, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan, insana ve inançlara saygıyı şiar edinmiş, sadece bölgesine değil tüm dünyaya barışın hakim olmasını gönülden isteyen 80 milyon akla ve yüreğe sahiptir. Ve tüm dünya görmelidir ki bugün birden fazla cephede terörizmin hedefi haline gelen Türkiye, bu belaya karşı mücadelesini yalnız da olsa sonuna kadar sürdürecektir. Bu şok edici ve acı olayda hayatını kaybeden masum insanlara ve şehit polisimize Allah’tan rahmet diliyoruz.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Yılın bu ilk gününe İstanbul Ortaköy’de, akıllara durgunluk veren, vicdanları donduran, tüm insanlığa karşı yapılan vahşi bir terör eylemiyle uyandık. Ne yazık ki 2016 yılı boyunca üzülerek şahit olduğumuz, ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmaya yönelik tüm insanlık dışı saldırılar gibi, bu alçak ve kalleşçe girişilmiş olan katliam boyutundaki terör eylemi de tesis etmeye çalıştığımız barışa, huzurumuza ve kardeşliğimize yönelik olarak gerçekleşmiştir. Terörün, bizlere yaşattığı tüm acılara rağmen barış ve kardeşliğimizi bozmasına; geleceğimize olan inancımızı sarsmasına asla izin vermemeliyiz. Bu zor günleri ancak ve ancak birbirimize kenetlenerek ve yardımlaşacak atlatabiliriz. Ancak bu şekilde insanlık düşmanlarının önünde durabiliriz.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar: “2017’nin ilk saatlerinde daima lanetlediğimiz terör bir kez daha yüzünü gösterdi. 39 canımıza kıyıldı. Artık sözün bittiği yerdeyiz.”

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “Söz konusu saldırı daha önce Fransa, ABD ve Tunus’ta gerçekleştirilen saldırılar ile ortak özellikler sergilemektedir. Küresel terör tehdidinin boyutlarını da gözler önüne seren bu saldırı, teröre karşı ortak bir cephe oluşturulmasının aciliyetini gündeme getirmektedir. ABD ve AB’nin yanında Rusya ve İran gibi ülkelerin de kınadığı bu saldırıya karşı uluslararası işbirliği etkin bir şekilde sağlanmalı ve destek mesajları sözde kalmamalıdır.”

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Cemal Yükselen: “Terörün birlikteliğimizi, geleceğe olan inancımızı sarsmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca: “Bu katliam ülkemiz üzerinde oynanan senaryonun büyük bir parçasıdır. Sivillere yönelik gerçekleştirilen bu barbarlık, ülkemizi bir terör ülkesi olarak göstermek, milletimizi birbirine düşürmek, istikrarsız bir Türkiye algısı yaratmak için gerçekleştirilen alçak bir saldırıdır.”

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral: “Milletimizi bölmeyi ve yılgınlığa sürüklemeyi amaçlayan bu insanlık dışı katliama yanıtımız, birliğimizi güçlendirmek ve teröre karşı dimdik ayakta durmak olacaktır. Korkmuyoruz, yılmayacağız devletimiz ile el ele terörü yeneceğiz.”