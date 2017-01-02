TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, ameliyatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±mda kalmÄ±ÅŸtÄ±. AmeliyatÄ± iyi geÃ§en Kahraman'Ä±n normal bir odada tedavisine devam edileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ameliyat geçiren TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n tedavisinin normal serviste devam edeceÄŸi belirtildi. Güven Hastanesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, geçirdiÄŸi ameliyatÄ±n ardÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gören Kahraman'Ä±n genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi seyrettiÄŸi ifade edildi. AçÄ±klamada, Sabah yapÄ±lan tÄ±bbi konseyde, Kahraman'Ä±n yoÄŸun bakÄ±m ünitesinden çÄ±karÄ±larak tedavisine normal serviste devam edilmesi yönünde karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Öte yandan açÄ±klamada, hastanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan ziyaretçi kabul edilmediÄŸi kaydedildi.29 AralÄ±k'ta hastaneye yatÄ±rÄ±lan Kahraman, yapÄ±lan ileri tetkiklerinde hÄ±zlÄ± ilerleyen ve rüptür (yÄ±rtÄ±lma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort AnevrizmasÄ±" teÅŸhisiyle 30 AralÄ±k'ta ameliyat edildi.