Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 11:36

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±


TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, ameliyatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±mda kalmÄ±ÅŸtÄ±. AmeliyatÄ± iyi geÃ§en Kahraman'Ä±n normal bir odada tedavisine devam edileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Ameliyat geçiren TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n  tedavisinin normal serviste devam edeceÄŸi belirtildi.  Güven Hastanesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, geçirdiÄŸi ameliyatÄ±n ardÄ±ndan  yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gören Kahraman'Ä±n genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi seyrettiÄŸi  ifade edildi.  AçÄ±klamada, Sabah yapÄ±lan tÄ±bbi konseyde, Kahraman'Ä±n yoÄŸun bakÄ±m  ünitesinden çÄ±karÄ±larak tedavisine normal serviste devam edilmesi yönünde karar  alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Öte yandan açÄ±klamada, hastanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan ziyaretçi kabul  edilmediÄŸi kaydedildi.29  AralÄ±k'ta hastaneye yatÄ±rÄ±lan Kahraman, yapÄ±lan ileri tetkiklerinde hÄ±zlÄ±  ilerleyen ve rüptür (yÄ±rtÄ±lma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort  AnevrizmasÄ±" teÅŸhisiyle 30 AralÄ±k'ta ameliyat edildi.

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Ä°smail Kahraman

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