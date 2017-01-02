Reina'da Ã§alÄ±ÅŸan garson Ä°smail Aslan olay anÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

Reina'da Ã§alÄ±ÅŸan garson Ä°smail Aslan, Alt katta mÃ¼ÅŸteriler arasÄ±nda kavganÄ±n olduÄŸunu sanan Ä°smail Aslan, bir anda kendini mermilerin arasÄ±nda bulduÄŸunu sÃ¶yledi.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ortaköy'deki ünlü gece kulübünde yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r garson olarak çalÄ±ÅŸan aslen ManisalÄ± olan Ä°smail Aslan, o gece yaÅŸanan korku dolu anlarÄ± anlattÄ±. SaldÄ±rÄ± anÄ±nda üst katta bulunan 20 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail Aslan, yaÅŸanan gürültü sonrasÄ± hemen alt kata indiÄŸini ve o esnada saldÄ±rganÄ±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na tanÄ±klÄ±k ettiÄŸini söyledi. Alt kata inmesiyle çÄ±kmasÄ±nÄ±n bir olduÄŸunu kaydeden Ä°smail Aslan, mermilerden saniyelerle kurtuldu.

"ÜST KATA ÇIKTIM, KAPIYI KÄ°LÄ°TLEDÄ°M"

SaldÄ±rÄ± anÄ±nda üst katta yazlÄ±k kÄ±smÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Arslan, "Bir anda gürültü duyduk ve bizim personelimizin saÄŸa sola koÅŸtuÄŸunu gördüm. Bende alt bölümde müÅŸteriler arasÄ±nda kavga var sandÄ±m. Hemen saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu bölüme indim. Merdivenlerden alt kata doÄŸru iner inmez, silah seslerini duydum. Bir anda kendimi mermilerin içinde buldum ve hemen tekrar üst kata doÄŸru koÅŸtum. Hemen yazlÄ±k bölümde bulunan dükkanlardan birine girdim ve kapÄ±yÄ± kilitledim. Teröristin 3 kez ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirmesinin sesini duydum.

"KIYAMET GÜNÜ GÄ°BÄ°YDÄ°"

YaklaÅŸÄ±k 10-15 dakika falan bekledim. Sonra Özel Harekat polisleri gelip bizi aldÄ±. Sonra bizi karakola götürdüler. KÄ±yamet günü gibiydi. Gece-gündüz birlikte olduÄŸum, birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti. Çok üzgünüm. MekanlarÄ± cennet olsun" dedi.