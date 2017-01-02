Reuters aÃ§Ä±kladÄ± Reina'daki saldÄ±rÄ±yÄ± DAEÅž Ã¼stlendi

Reuters haber ajansÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± DAEÅž Ã¼stlendi.

Reuters, Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübüne düzenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'Ä±n üstlendiÄŸini duyurdu.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Reina'da yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±, son dakika haberlerini de beraberinde getirmeye devam ediyor. Teröristin, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul Ortaköy'de bulunan Reina'ya taksiyle geliÅŸi ve uzun namlulu silahlarla müÅŸterilerin üzerine ateÅŸ açmasÄ± hakkÄ±nda bazÄ± detaylar ortaya çÄ±ktÄ±.

YARALANANLARIN KAFASINA ATEÅž ETTÄ°

39 kiÅŸinin öldüÄŸü ve 65 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da terörist, dakikalar içinde 6 ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirip 180 mermi sÄ±ktÄ±, yere düÅŸenlerin baÅŸÄ±na ateÅŸ etti. KarÅŸÄ± kÄ±yÄ±dan çekilen bir görüntüye göre 45 saniye boyunca silah sesleri hiç kesilmiyor.

REUTERS: DEAÅž ÜSTLENDÄ°

Çok sayÄ±da kiÅŸi denize atlayÄ±p kurtulurken terörist üstündeki montu çÄ±karÄ±p kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Reina'daki katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin kimlikleri de belli oldu. Reuters ise Reina'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± terör örgütü DEAÅž'Ä±n üstlendiÄŸini duyurdu.