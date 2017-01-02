Kendisini Reina'daki saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist olarak ilan edenlerden ÅŸikayetÃ§i oldu

OrtakÃ¶y'deki Reina'daki saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist olarak ilan edilen KazakistanlÄ± tÃ¼ccar, polise giderek ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu belirtti.

Ä°stanbul Ortaköy'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bir eÄŸlence mekanÄ±na düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kaçan zanlÄ±yÄ± yakalamak için emniyetin çalÄ±ÅŸmalarÄ± titizlikle devam ediyor.AkÅŸam saatlerinde bazÄ± sosyal medya hesaplarÄ±nda yayÄ±lan, ardÄ±ndan da birçok haber sitesinin kullandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rgana ait olduÄŸu iddia edilen bir fotoÄŸraf hareketli dakikalara neden oldu. Atatürk HavalimanÄ±'nda çekildiÄŸi iddia edilen fotoÄŸrafÄ±n gerçek sahibi ise çok geçmeden ortaya çÄ±ktÄ±.Zeytinburnu Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne giden fotoÄŸraftaki kiÅŸi, terör örgütleri ile uzaktan yakÄ±ndan bir baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

HABER SÄ°TELERÄ°NDEN ÅžÄ°KAYETÇÄ° OLDU

Kendisine ait fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesaplarÄ± ve haber sitelerinde gören KazakistanlÄ± tüccar, emniyete giderek kendisinin terör örgütleri ile baÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Emniyette yapÄ±lan incelemede Kazak vatandaÅŸÄ±n Ä°stanbul'a ticaret için geldiÄŸi ve terör örgütleri ile hiçbir baÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Kazak vatandaÅŸÄ±n, kendisini terör örgütü DEAÅž üyesi saldÄ±rgan olarak hedef gösteren sosyal medya hesaplarÄ±ndan ve internet haber sitelerinden ÅŸikayetçi olduÄŸu öÄŸrenildi.