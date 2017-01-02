ÃœnlÃ¼ model Toochi Kash Reina saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kÄ±l payÄ± kurtulmuÅŸ

Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kutlayan ÃœnlÃ¼ model Toochi Kash, saldÄ±rÄ±dan dakikalar Ã¶nce mekanÄ± terk ettiklerini belirtti.

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili her gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±da dünyaca ünlü model son anda kurtuldu. AmerikalÄ± model Toochi Kash ve Amerika'da yayÄ±nlanan “Gigolos” adlÄ± reality show'da rol alan Ash Armand da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'daydÄ±. Ä°stanbul'da tatil yapan Toochi Kash ve Ash Armand yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'ya gitti.Her iki isim de sosyal medyada paylaÅŸtÄ±klarÄ± mesajlarla saldÄ±rÄ±dan dakikalar önce mekândan ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.Armand da ise fotoÄŸrafÄ±nÄ± “Patlamadan 5 dakika önce çÄ±ktÄ±k” notuyla paylaÅŸtÄ±.Reina'dan fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Kash, o karenin altÄ±na “Ölen, öldürülen tüm insanlar için dua ediyorum. Güvendeyim” yazdÄ±.