CanlÄ± bomba iddiasÄ± Antalya HavalimanÄ±'nda izdihama sebep oldu

Antalya HavalimanÄ±'nda Suriyeli olduÄŸu sanÄ±lan yolcu "Ã¼zerimde bomba var" deyince ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.

Antalya HavalimanÄ±'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaÅŸandÄ±. Üzerinde bomba olduÄŸunu söyleyen Suriyeli olduÄŸu sanÄ±lan yolcu havalimanÄ±nÄ± birbirine kattÄ±.Edinilen bilgiye göre iç ve dÄ±ÅŸ hatlar terminallerinin ortak kulandÄ±ÄŸÄ± 'Giden Yolcu' kÄ±smÄ±nda saat 09.55'te X-Ray cihazÄ±ndan geçen bir genç "Üzerimde bomba var, Allahuekber" diye baÄŸÄ±rÄ±nca, panik yaÅŸandÄ±. Polis ve özel güvenlikçiler 25-30 yaÅŸlarÄ±ndaki yolcuyu kÄ±sa sürede etkisiz hale getirip gözaltÄ±na aldÄ±.

"PANÄ°K YARATACAK HÄ°ÇBÄ°R DURUM YOK"

Antalya Emniyet MüdürlüÄŸü yetkilileri ise ÅŸahsÄ±n Suriyeli deÄŸil, DiyarbakÄ±r nüfusuna kayÄ±tlÄ± Türk vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Yetkililer ÅŸunlarÄ± söyledi: "OlayÄ±n terörle ilgisi yok. Tamamen adli bir vaka. ÅžahÄ±s dün akÅŸam uçaÄŸÄ± kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için havalimanÄ±nda olay çÄ±karÄ±yor ve gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yor. Daha sonra bazÄ± psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu tespit ediliyor ve ailesine bilgi veriliyor. Sabah havalimanÄ±na tekrar gelen ÅŸahÄ±s birden koÅŸmaya baÅŸlayÄ±nca yeniden gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yor. YapÄ±lan incelemede ÅŸahsÄ±n uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edildi. Panik yaratacak hiçbir durum yok."