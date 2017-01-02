Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 12:35

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± iÃ§ karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸan provokatÃ¶rlere bakanlÄ±ktan talimat geldi


OrtakÃ¶y'deki Reina saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra iÃ§ karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸan provakatÃ¶rlerin yakalanmasÄ± iÃ§in bakanlÄ±k harekete geÃ§ti.

Ä°stanbul OkmeydanÄ±'nda kahvehane kahvehane dolaÅŸÄ±p masum vatandaÅŸlarÄ± galeyana getirip bir iç karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n zeminini hazÄ±rlamak isteyen provokatörler için Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yakalama talimatÄ± verdi.Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Ä°stanbul OkmeydanÄ±'nda kahvehane kahvehane dolaÅŸÄ±p iç karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k çÄ±karmak için masum vatandaÅŸlara provokatif söylemlerde bulunan provokatörler için Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± acilen harekete geçti. Provokatörlerin yakalanmasÄ± için talimat verildi.

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