SaldÄ±rÄ±da Ã¶len garsonun eÅŸi isyan etti Kenan gÃ¶zlerin aÃ§Ä±k gitmedi deÄŸil mi

Reina'daki silahlÄ± saldÄ±rÄ±da eÅŸini kaybeden kadÄ±n feryat etti.

Ä°stanbul Ortaköy'deki bir gece kulübünde yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi meydana gelen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 35 yaÅŸÄ±ndaki Kenan Kutluk, memleketi Sivas'Ä±n Zara ilçesine baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ±mescit Köyü'nde Türkçe ve Kürtçe aÄŸÄ±tlarla topraÄŸa verildi.

KÖY OKULUNUN BAHÇESÄ°NDE TÖREN DÜZENLENDÄ°

Ortaköy'deki gece kulübünde garson olarak çalÄ±ÅŸan evli ve iki çocuk babasÄ± Kenan Kutluk, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi kulübe düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kutluk'un cenazesi Ä°stanbul'dan otobüsle memleketi Sivas'Ä±n Zara ilçesine baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ±mescit köyüne getirildi. Kutluk'un baba evinde helallik alÄ±ndÄ±ktan sonra köy okulunun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ali AkyÄ±ldÄ±z, Zara Belediyesi BaÅŸkanÄ± Sayit Ahmet Pala ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

"GÖZLERÄ°N AÇIK GÄ°TMEDÄ° DEÄžÄ°L MÄ°"

Törende baba Nurettin ile anne Makbule Kutluk tabuta sarÄ±larak gözyaÅŸÄ± döktü. EÅŸi Duygu Kutluk da tabuta sarÄ±larak, "Oy ben seni nasÄ±l verdim. Ben seni kara topraÄŸa vermeyeceÄŸim. KocamÄ± göreceÄŸim, açÄ±n tabutu. Benim yavrularÄ±m babasÄ±z kaldÄ±. Bir kez sarÄ±layÄ±m. Kenan ben seni babanÄ±n evine böyle mi getirecektin. Gözleri açÄ±k gitmedi deÄŸil mi" diye feryat etti.

EÅžÄ°NÄ°N TABUTUNU ÇOCUKLARI Ä°ÇÄ°N 3 KEZ ÖPTÜ

Zorla tabuttan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Duygu Kutluk daha sonra geri dönerek tabuta sarÄ±lÄ±p, "Kenan bu Zahide için, bu Duru için, bu da benim için" diye aÄŸlayarak eÅŸinin tabutunu 3 kez öptü. Alevi dedesinin kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kutluk'un cenazesi köy mezarlÄ±ÄŸÄ±nda Kürtçe ve Türkçe aÄŸÄ±tlarla gözyaÅŸlarÄ± içinde topraÄŸa verildi.