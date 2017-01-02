Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸiddeti otopsi raporlarÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda can veren kiÅŸilere yapÄ±lan otopside korkunÃ§ gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Reina'ya yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸinin otopsi iÅŸlemleri tamamlandÄ±. 15 cenaze ailelere teslim edildi. KimliÄŸi ve uyruÄŸu henüz tespit edilemeyen bir cenazenin iÅŸlemlerinin ise bugün tamamlanmasÄ± bekleniyor. Milliyet'in haberine göre yapÄ±lan otopside, bir kurÅŸunla birden fazla kiÅŸinin öldüÄŸü tespit edildi. CNN TÜRK'te saldÄ±rÄ±yÄ± deÄŸerlendiren güvenlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar da saldÄ±rÄ±da çelik çekirdekli mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bununla hedeflenenin tek kurÅŸunla birden fazla kiÅŸiyi öldürmek olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Hepsi kurÅŸunla ölmüÅŸ

Cenazelere Adli TÄ±p Kurumu'nda yapÄ±lan otopsilere göre ölümlerin tamamÄ± ateÅŸli silah yaralanmasÄ±ndan kaynaklÄ±. Denize atladÄ±klarÄ± için boÄŸulma veya diÄŸer sebeplerden kaynaklÄ± bir ölüm yok. Maktulleri öldüren kurÅŸunlar 7.62 çapÄ±nda otomatik bir silaha ait. BazÄ± kurÅŸunlar bir kurbandan çÄ±kÄ±p diÄŸerine saplanmÄ±ÅŸ. Cesetlere birden fazla kurÅŸun isabet etmiÅŸ. KurbanlarÄ±n birçoÄŸu da olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ.

YakÄ±n mesafeden kafaya ateÅŸ

Otopsi raporlarÄ±ndaki bir diÄŸer detay da atÄ±ÅŸ mesafesi... BazÄ± kurbanlar çok yakÄ±n mesafeden vurulmuÅŸ. KafasÄ±ndan neredeyse "bitiÅŸik atÄ±ÅŸ" seviyesinde vurulan bazÄ± cenazeler var. GöÄŸüs ve kafa bölgesinden vurulanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sÄ±rtÄ±ndan da vurulan cenazeler var. Bununla birlikte bütün cenazeler göz ile teÅŸhise müsait durumda. O sebeple herhangi bir DNA testine gerek kalmadan cenazelerin kimliÄŸi yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan teÅŸhis edilebildi.

SaldÄ±rgan çelik mermi kullandÄ± iddiasÄ±

Güvenlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar ise CNN TÜRK yayÄ±nÄ±nda teröristin saldÄ±rÄ±da çelik mermi kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AÄŸar "Normal mermiler bakÄ±r kaplÄ±dÄ±r ve içinde kurÅŸun vardÄ±r. KurÅŸun kÄ±smen yumuÅŸak bir maddedir ve çarptÄ±ÄŸÄ±nda yamulur. ÇarptÄ±ÄŸÄ± yere göre yön deÄŸiÅŸtirir. Oysa çelik çekirdekli mermi, hedefe çok sert olduÄŸu için deler geçer. Hemen arkasÄ±ndaki hedefe doÄŸru gider. Bu saldÄ±rÄ±da amaç bir mermi ile en az 2 kiÅŸinin zarar görmesi istenmiÅŸ. Arka arkaya duran 3 kiÅŸiyi bile öldürebilecek güce sahip. Bu yüzden saldÄ±rÄ±da en fazla can kaybÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± hedeflenmiÅŸ” açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.