Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 18:08

YoÄŸun bakÄ±mda olan TBMM BaÅŸkanÄ±ndan haber geldi

Ä°smail Kahraman

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ameliyat olan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda yeni bilgi geldi

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n, geçirdiÄŸi ameliyat sonrasÄ±nda yoÄŸun bakÄ±m ünitesinden çÄ±karÄ±larak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesine karar verildi.TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin Güven Hastanesinden yapÄ±lan açÄ±klamayÄ± paylaÅŸtÄ±.

AçÄ±klama ÅŸöyle:

"Ameliyat sonrasÄ±, üçüncü gününde yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde izlemine devam edilmekte olan TBMM BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Ä°smail Kahraman'Ä±n genel durumu iyi seyretmektedir. Bu sabah yapÄ±lan tÄ±bbi konseyde, yoÄŸun bakÄ±m ünitesinden çÄ±karÄ±larak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesinin uygun olduÄŸuna karar verilmiÅŸtir. HastanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan ziyaretçi kabul edilmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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