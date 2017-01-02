Reina saldÄ±rganÄ± KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ± mÄ±

KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen saldÄ±rganÄ±n KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ± olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberler ile ilgili araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Associated Press'in Ä°nterfaks'Ä± kaynak göstererek geçtiÄŸi habere göre, KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Aiymkan Kulukeyeva, "Ä°stanbul'daki konsolosluÄŸumuza, basÄ±nda çÄ±kan bu haberi kontrol etmeleri için talimat verdik" dedi.Kulukeyeva, "Ä°lk bilgiler, bunun ÅŸüpheli bir enformasyon olduÄŸuna iÅŸaret ediyor. Ancak yine de kontrol ediyoruz" ifadesini kullandÄ±.

Hürriyet Gazetesinin haberine göre, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lÄ±rken; görüntü incelemesinde ve yapÄ±lan istihbarat çalÄ±ÅŸmasÄ±nda teröristin DEAÅž içinde faaliyet gösteren KÄ±rgÄ±z veya Özbek olabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.OperasyonlarÄ±n DEAÅž baÄŸlantÄ±lÄ± Türk Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ± noktasÄ±nda yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.