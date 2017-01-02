Ä°ÅŸte Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin yeni fotoÄŸrafÄ±

OrtakÃ¶y'deki Reina'da saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin yeni fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ortaköy'de düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren teröristin yeni bir fotoÄŸrafÄ± daha ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldÄ±rganÄ±n bir baÅŸka görüntüsüne ulaÅŸtÄ±.

SALDIRGANI ARAMA ÇALIÅžMALARI SÜRÜYOR

Söz konusu fotoÄŸraf habercilerle paylaÅŸÄ±ldÄ±. SaldÄ±rgan çekik gözleri, geniÅŸ elmacÄ±k kemikli yüzüyle dikkati çekiyor. TEM ekipleri saldÄ±rganÄ±n yerini belirlemek için çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Reina adlÄ± gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 27'si yabancÄ± uyruklu 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±da 4'ü aÄŸÄ±r olmak üzere 65 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. DAEÅž'in üstlendiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada 8 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.