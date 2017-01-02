Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 21:55

Ä°ÅŸte Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin yeni fotoÄŸrafÄ±


OrtakÃ¶y'deki Reina'da saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin yeni fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ortaköy'de düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren teröristin yeni bir fotoÄŸrafÄ± daha ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldÄ±rganÄ±n bir baÅŸka görüntüsüne ulaÅŸtÄ±.

SALDIRGANI ARAMA ÇALIÅžMALARI SÜRÜYOR

Söz konusu fotoÄŸraf habercilerle paylaÅŸÄ±ldÄ±. SaldÄ±rgan çekik gözleri, geniÅŸ elmacÄ±k kemikli yüzüyle dikkati çekiyor. TEM ekipleri saldÄ±rganÄ±n yerini belirlemek için çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Reina adlÄ± gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 27'si yabancÄ± uyruklu 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±da 4'ü aÄŸÄ±r olmak üzere 65 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. DAEÅž'in üstlendiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada 8 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Reina'da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.


Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi

Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.


Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

Irak'Ä±n milyoner iÅŸ adamÄ± Muhammed el-Sarraf ve arkadaÅŸÄ± da Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.