Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 22:17

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±na yÃ¶nelik Zeytinburnu'nda bir eve operasyon dÃ¼zenlendi


Reina'ya yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saldÄ±ran saldÄ±rganÄ±n Zeytinburnu'ndaki bir evde kaldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± gelince poliste eve operasyon dÃ¼zenledi. SaldÄ±rgan bulunamadÄ± ancak binadan atlayan ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

Ortaköy'de gece kulübüne saldÄ±rÄ± düzenleyen zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren polis, Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi.Ortaköy'de gece kulübüne saldÄ±rÄ± düzenleyen teröristi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken, polis Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren ekipler, Zeytinburnu Nuri PaÅŸa Mahallesi 63. Sokak'taki eve akÅŸam saatlerinde operasyon düzenledi.

ÖZEL HAREKAT SOKAKLARI TAMAMEN KAPATTI

Özel Harekat polislerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla havadan helikopter destekli düzenlenen operasyon sÄ±rasÄ±nda ekipler adresin bulunduÄŸu sokak ile çevre sokaklarÄ± tamamen kapattÄ±.

SALDIRGAN BULUNAMADI

Çevrede yoÄŸun güvenlik önlemi alan polisin saldÄ±rganÄ±n saklandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen adreste saldÄ±rganÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

BÄ°NADAN ATLAYAN ÅžÜPHELÄ° YAKALANDI

Operasyon sÄ±rasÄ±nda kendisini balkondan aÅŸaÄŸÄ± atan bir ÅŸüpheli yaralandÄ±. Polis yaralanan ÅŸüpheliyi yakaladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Çevre sokaklardaki önlemleri sona erdiren polisin ihbarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adreste incelemeleri devam ediyor.

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39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Reina'da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.


Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi

Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.


Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

Irak'Ä±n milyoner iÅŸ adamÄ± Muhammed el-Sarraf ve arkadaÅŸÄ± da Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.