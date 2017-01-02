Reina saldÄ±rÄ±sÄ±na yÃ¶nelik Zeytinburnu'nda bir eve operasyon dÃ¼zenlendi

Reina'ya yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saldÄ±ran saldÄ±rganÄ±n Zeytinburnu'ndaki bir evde kaldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± gelince poliste eve operasyon dÃ¼zenledi. SaldÄ±rgan bulunamadÄ± ancak binadan atlayan ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

Ortaköy'de gece kulübüne saldÄ±rÄ± düzenleyen zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren polis, Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi.Ortaköy'de gece kulübüne saldÄ±rÄ± düzenleyen teröristi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken, polis Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren ekipler, Zeytinburnu Nuri PaÅŸa Mahallesi 63. Sokak'taki eve akÅŸam saatlerinde operasyon düzenledi.

ÖZEL HAREKAT SOKAKLARI TAMAMEN KAPATTI

Özel Harekat polislerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla havadan helikopter destekli düzenlenen operasyon sÄ±rasÄ±nda ekipler adresin bulunduÄŸu sokak ile çevre sokaklarÄ± tamamen kapattÄ±.

SALDIRGAN BULUNAMADI

Çevrede yoÄŸun güvenlik önlemi alan polisin saldÄ±rganÄ±n saklandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen adreste saldÄ±rganÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

BÄ°NADAN ATLAYAN ÅžÜPHELÄ° YAKALANDI

Operasyon sÄ±rasÄ±nda kendisini balkondan aÅŸaÄŸÄ± atan bir ÅŸüpheli yaralandÄ±. Polis yaralanan ÅŸüpheliyi yakaladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Çevre sokaklardaki önlemleri sona erdiren polisin ihbarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adreste incelemeleri devam ediyor.