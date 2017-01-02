Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 22:21

SaldÄ±rganÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ dÃ¶viz bÃ¼rosundaki kameralara bÃ¶yle yansÄ±dÄ±


Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin Laleli'de bir dÃ¶viz bÃ¼rosunda para bozdururken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ile polis operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ortaköy'de yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n Laleli'de bir döviz bürosunda kameralara yansÄ±yan yeni görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.Görüntülerde saldÄ±rganÄ±n bir giÅŸe sorumlusu ile konuÅŸtuÄŸu görülüyor. Güvenlik güçlerinin zanlÄ±yÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

GECE KULÜBÜNDE ETRAFA RASTGELE ATEÅž AÇTI

Yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde BeÅŸiktaÅŸ'ta bulunan Reina adlÄ± gece kulübünde silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±da 12'si Türk vatandaÅŸÄ± olmak üzere 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 60'dan fazla kiÅŸi de yaralandÄ±.Olay yerine taksiyle geldiÄŸi tahmin edilen siyah mont, siyah pantolon ve açÄ±k renkli ÅŸapka takan saldÄ±rgan elindeki uzun namlulu silahla ilk önce etrafa ateÅŸ açtÄ±. KapÄ±da bekleyen gece kulübünün özel güvenliÄŸini saÄŸlayan kiÅŸilere ardÄ±ndan da etrafa rastgele ateÅŸ açan saldÄ±rgan, yaklaÅŸÄ±k 7 dakika süren saldÄ±rÄ± sonrasÄ± üstünü deÄŸiÅŸtirerek olay yerinden kaçtÄ±

 

 

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39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Reina'da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.


Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi

Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.


Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

Irak'Ä±n milyoner iÅŸ adamÄ± Muhammed el-Sarraf ve arkadaÅŸÄ± da Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.