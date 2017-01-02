ÃœnlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar nedeniyle Ã¼nlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ünlü modacÄ± Åžansal'Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ve birçok kiÅŸinin tepkisini çeken görüntülerin ardÄ±ndan KKTC Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da harekete geçti.YÄ±lbaÅŸÄ± tatili için geldiÄŸi KKTC'de gözaltÄ±na alÄ±nan Åžansal, Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n 20.55 tarifeli uçaÄŸÄ±yla Ä°stanbul'a gönderildi.Barbaros Åžansal'a, 11 MayÄ±s 2015 tarihinde, LefkoÅŸa Ercan HavalimanÄ±nda üzerinde uyuÅŸturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸti.

BARBAROS ÅžANSAL'LA YOLCULAR ARASINDA GERGÄ°NLÄ°K YAÅžANDI

KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine karar verilen ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal ile bindirildiÄŸi uçaktaki yolcular arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±.