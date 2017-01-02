Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 22:25

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar nedeniyle Ã¼nlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ünlü modacÄ± Åžansal'Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ve birçok kiÅŸinin tepkisini çeken görüntülerin ardÄ±ndan KKTC Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da harekete geçti.YÄ±lbaÅŸÄ± tatili için geldiÄŸi KKTC'de gözaltÄ±na alÄ±nan Åžansal, Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n 20.55 tarifeli uçaÄŸÄ±yla Ä°stanbul'a gönderildi.Barbaros Åžansal'a, 11 MayÄ±s 2015 tarihinde, LefkoÅŸa Ercan HavalimanÄ±nda üzerinde uyuÅŸturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸti.

BARBAROS ÅžANSAL'LA YOLCULAR ARASINDA GERGÄ°NLÄ°K YAÅžANDI

KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine karar verilen ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal ile bindirildiÄŸi uçaktaki yolcular arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Reina'da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.


Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi

Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.


Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

Irak'Ä±n milyoner iÅŸ adamÄ± Muhammed el-Sarraf ve arkadaÅŸÄ± da Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.